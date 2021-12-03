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Мишустин: ЕАЭС станет важнейшим транспортным хабом мировой экономики

02.12.2021, 17:01 68554
Мишустин: ЕАЭС станет важнейшим транспортным хабом мировой экономики
Фото: tass.ru
МОСКВА. 2 ДЕКАБРЯ - Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе Второго Евразийского конгресса заявил, что ЕАЭС с опорой на железнодорожные и автомобильные маршруты станет важнейшим транспортным хабом мировой экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Мишустина, одной из важных задач союза является обеспечение связанности территорий, прежде всего для улучшения логистики, быстрой доставки товаров и комфортных путешествий.
 

Совместная работа в сфере транспорта и инфраструктуры имеет ключевое значение и в рамках сопряжения ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс - один путь", и, конечно, при формировании Большого евразийского партнёрства, с инициативой создания которого выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - сказал он.

 
Как сообщил глава правительства РФ, Россия, Казахстан и Китай приступили к реализации международного транспортного коридора Европа - Западный Китай, в рамках которого уже строится автомагистраль Казань - Москва с выходом на Балтику и Северную Европу.
 

Начинаем подготовку к сооружению автодороги "Меридиан", которая пройдёт от границы с Казахстаном через восемь субъектов Российской Федерации и далее - в Белоруссию и Центральную Европу. Но это лишь часть того, что предстоит сделать. Необходимо сформировать полноценный "евразийский транспортный каркас", то есть создать объединённую сеть железнодорожной, автодорожной, морской, речной и авиационной инфраструктуры Евразии", - подчеркнул Мишустин.


По его мнению, развитие международных транспортных коридоров Восток - Запад, где уже есть значительные успехи, и Север - Юг позволит увеличить грузопотоки, в том числе в транзитном сообщении с Китаем и государствами Европейского союза.
 

Такое трансконтинентальное транспортное единство имеет особое значение для стран ЕАЭС, у которых нет выхода к Мировому океану. Им это даст дополнительный прирост валового внутреннего продукта, поможет нарастить внешнюю торговлю. По сути, весь союз с опорой на железнодорожные и автомобильные маршруты станет важнейшим транспортным хабом мировой экономики", - заявил Мишустин.

 
Как сообщалось ранее, в Москве проходит Второй Евразийский конгресс.
 

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В Карагандинской области три птицефабрики заподозрили в необоснованном повышении цен

03.12.2021, 19:39 1783
КАРАГАНДА. 3 ДЕКАБРЯ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Карагандинской области по итогам анализа на рынке оптовой реализации куриных яиц в регионе выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства в части одновременного повышения цен на куриные яйца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нарушения выявили в ТОО "Ushtobe Qus", ТОО "Агрофирма Курма", ТОО "Караганды кус".
 

На основании выявленных фактов в отношении ТОО "Караганды кус" внесено уведомление о снижении до обоснованной цены на яйцо, а также впредь не допускать нарушений в сфере защиты конкуренции. В отношении ТОО "Агрофирма Курма" и ТОО "Ushtobe Qus" начато расследование, так как данные предприятия совершили аналогичные нарушения в течение одного календарного года", - сообщили в ведомстве.

 
26 ноября стало известно, что в отношении двух птицефабрик в Павлодарской области ведется антимонопольное расследование на предмет ценового сговора. Также в ноябре на предмет ценового сговора проверяли семь казахстанских птицефабрик.
 

Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26

03.12.2021, 17:26 19900
Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26
Фото: aigak.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике в рамках реализации обязательств Казахстана по итогам глобального саммита по изменению климата СОР26, а также обсуждены организационные, законодательные и финансовые аспекты процесса декарбонизации экономики, практической реализации обновленного Казахстаном определяемого на национальном уровне вклада по снижению выбросов (ОНУВ), оптимизации энергетического баланса и дальнейшего наращивания объемов инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии и в целом "зеленой" экономики, сообщает портал primeminister.kz.
 
Как отметил глава правительства, на Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго Шотландии Казахстан объявил о своей цели увеличить к 2030 году объем энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, повысить потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев, а также обеспечить достижение РК углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.
 

В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил $510 млн. По итогам 2021 года будет введено 22 проекта совокупной мощностью 450 МВт с привлечением $445 млн инвестиций. В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд", - сообщает источник.

 
Мамин также отметил, что дальнейшему росту инвестиций в модернизацию энергетического сектора и развитию возобновляемых источников энергии РК будет способствовать подписание 1 декабря этого года в Дубай соглашения о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционных документов по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.
 

В целом, к 2030 году в Казахстане планируется ввод свыше 180 проектов возобновляемой энергетики совокупной мощностью 9 ГВт. Нет сомнений, что наша страна своевременно выполнит все свои обязательства в рамках СОР26", - заключил Мамин.

 
В ходе заседания с докладами о перспективах развития "зеленой экономики" и привлечения иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии выступили исполнительный директор Американской торговой палаты (АТП) в РК Дорис Брэдбюри, исполнительный директор Международного экономического агентства Фатих Бироль, руководитель отдела Евразии Международного валютного фонда Николас Бланше, директор Центра налоговой политики ОЭСР Паскаль Сент-Аман, директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан, послы Италии в РК Марко Альберти, Нидерландов- Андре Карстенс, а также представители компаний EY, Eni и др. С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики - Магзум Мирзагалиев, национальной экономики - Асет Иргалиев.
 
Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго (Шотландия). 
 

В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%

03.12.2021, 16:51 27649
В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7% к уровню прошлого года, сообщает Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минэнерго РК оценило состояние работы ЕЭС Казахстана на 3 декабря 2021 года, согласно итогам, выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7%, потребление составило 103,5 млрд кВтч или 106,8% к уровню прошлого года.
 
Суточный максимум генерации - 14 650 МВт, суточный максимум потребления - 14 699 МВт, проинформировали в министерстве.
 
Загрузка электрического транзита "Север - Юг" - 1 тыс. 932 МВт.
 

На складах энергоисточников накоплено 3,1 млн тонн угля и 98 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует нормам", - отметили в ведомстве.

 
Работа электростанций национального значения:
 
- Экибастузская ГРЭС-1 - 2 450 МВт;
 
- Экибастузская ГРЭС-2 - 910 МВт;
 
- Аксуская ГРЭС АО "ЕЭК" - 1 720 МВт;
 
- Жамбылская ГРЭС - 464 МВт.
 
По данным Минэнерго, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Крупные технологические нарушения на станциях и электрических сетях не зафиксированы.
 

В министерстве энергетики РК создан Штаб по мониторингу прохождения отопительного сезона 2021 - 2022 годов совместно с представителями центральных государственных органов и местных исполнительных органов, национальных компаний, а также энергопроизводящих и энергопередающих организаций", - сообщили в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, по состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика.
 
Также напомним, что в АЛ "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) рассказали, что недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. 
 

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