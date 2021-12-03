Мишустин: ЕАЭС станет важнейшим транспортным хабом мировой экономики

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По словам Мишустина, одной из важных задач союза является обеспечение связанности территорий, прежде всего для улучшения логистики, быстрой доставки товаров и комфортных путешествий.
Совместная работа в сфере транспорта и инфраструктуры имеет ключевое значение и в рамках сопряжения ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс - один путь", и, конечно, при формировании Большого евразийского партнёрства, с инициативой создания которого выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - сказал он.
Как сообщил глава правительства РФ, Россия, Казахстан и Китай приступили к реализации международного транспортного коридора Европа - Западный Китай, в рамках которого уже строится автомагистраль Казань - Москва с выходом на Балтику и Северную Европу.
Начинаем подготовку к сооружению автодороги "Меридиан", которая пройдёт от границы с Казахстаном через восемь субъектов Российской Федерации и далее - в Белоруссию и Центральную Европу. Но это лишь часть того, что предстоит сделать. Необходимо сформировать полноценный "евразийский транспортный каркас", то есть создать объединённую сеть железнодорожной, автодорожной, морской, речной и авиационной инфраструктуры Евразии", - подчеркнул Мишустин.
По его мнению, развитие международных транспортных коридоров Восток - Запад, где уже есть значительные успехи, и Север - Юг позволит увеличить грузопотоки, в том числе в транзитном сообщении с Китаем и государствами Европейского союза.
Такое трансконтинентальное транспортное единство имеет особое значение для стран ЕАЭС, у которых нет выхода к Мировому океану. Им это даст дополнительный прирост валового внутреннего продукта, поможет нарастить внешнюю торговлю. По сути, весь союз с опорой на железнодорожные и автомобильные маршруты станет важнейшим транспортным хабом мировой экономики", - заявил Мишустин.
Как сообщалось ранее, в Москве проходит Второй Евразийский конгресс.