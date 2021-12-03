Евразийский банк развития прогнозирует рост экономики Казахстана в 2022 году на уровне 4,2%

Экономический рост в Казахстане набирает обороты. В 2022 и 2023 году мы прогнозируем, что будет, соответственно, 4,2% и 5,3%. Это, наверное, будут самые высокие темпы роста ВВП в ЕАЭС. Ни один интеграционный проект не обходится без Казахстана. И в самом Казахстане реализуются очень активно проекты на принципах ГЧП. Причем это не только традиционные проекты инфраструктуры, но и социальная инфраструктура", - сказал в ходе Второго Евразийского конгресса председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.
В рамках мероприятия, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов отметил, что президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил несколько приоритетных направлений, по которым надо усилить работу в рамках объединения. "Одним из направлений является промышленная кооперация. И я думаю, что здесь ЕАБР, как мощный институт, имеет огромный потенциал, чтобы придать импульс в этой работе", - отметил первый заместитель премьер-министра РК.
Мы приняли в рамках ЕАЭС документ - основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Там обозначены ключевые направления сотрудничества. Это проекты в области машиностроения, авиастроения, космических технологий, химической промышленности, фармацевтической промышленности. Я думаю, что банк должен направить свои ресурсы в первую очередь на эти направления. Должны финансироваться такие проекты, которые имеют больший интеграционный эффект. Кроме того, приоритетом является автоматизация и цифровизация наших общих процессов и проектов", - сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что Казахстан поддерживает дальнейшее развитие цифровизации и участие ЕАБР в этих процессах.
Еще одним направлением является транспортно-логистическое сотрудничество, о котором тоже говорил наш глава государства. Тут мы приветствуем работу ЕАБР по созданию общей товаропроводящей системы. Это очень важное направления, с учетом наших огромных территорий, низкого уровня развития логистических систем, необходимости снижения транспортных затрат. Это важно с точки зрения развития экспорта, это важно с точки зрения продовольственной безопасности", - заключил Алихан Смаилов.
Напомним, в Москве проходит Второй Евразийский конгресс, организатором которого выступил Евразийский банк развития (ЕАБР) при поддержке правительства Российской Федерации. В этом году его участники обсуждают повышение роли бизнеса, институтов развития и государственно-частного партнерства в раскрытии потенциала ЕАЭС+, ключевые инфраструктурные межгосударственные проекты в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, в сфере обеспечения продовольственной безопасности, приоритетные вопросы в области достижения целей устойчивого развития, механизмы зеленого финансирования и ESG-проектов, цифровую трансформацию государств.