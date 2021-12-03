ЕАБР и ФРП обеспечат регионы Казахстана автомобилями скорой помощи на 10 млрд тенге

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НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике в рамках реализации обязательств Казахстана по итогам глобального саммита по изменению климата СОР26, а также обсуждены организационные, законодательные и финансовые аспекты процесса декарбонизации экономики, практической реализации обновленного Казахстаном определяемого на национальном уровне вклада по снижению выбросов (ОНУВ), оптимизации энергетического баланса и дальнейшего наращивания объемов инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии и в целом "зеленой" экономики, сообщает портал primeminister.kz.

Как отметил глава правительства, на Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго Шотландии Казахстан объявил о своей цели увеличить к 2030 году объем энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, повысить потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев, а также обеспечить достижение РК углеродной нейтральности к 2060 году.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.

В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил $510 млн. По итогам 2021 года будет введено 22 проекта совокупной мощностью 450 МВт с привлечением $445 млн инвестиций. В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд", - сообщает источник.

Мамин также отметил, что дальнейшему росту инвестиций в модернизацию энергетического сектора и развитию возобновляемых источников энергии РК будет способствовать подписание 1 декабря этого года в Дубай соглашения о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционных документов по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.

В целом, к 2030 году в Казахстане планируется ввод свыше 180 проектов возобновляемой энергетики совокупной мощностью 9 ГВт. Нет сомнений, что наша страна своевременно выполнит все свои обязательства в рамках СОР26", - заключил Мамин.

В ходе заседания с докладами о перспективах развития "зеленой экономики" и привлечения иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии выступили исполнительный директор Американской торговой палаты (АТП) в РК Дорис Брэдбюри, исполнительный директор Международного экономического агентства Фатих Бироль, руководитель отдела Евразии Международного валютного фонда Николас Бланше, директор Центра налоговой политики ОЭСР Паскаль Сент-Аман, директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан, послы Италии в РК Марко Альберти, Нидерландов- Андре Карстенс, а также представители компаний EY, Eni и др. С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики - Магзум Мирзагалиев, национальной экономики - Асет Иргалиев.