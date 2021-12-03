ЕАБР и ФРП обеспечат регионы Казахстана автомобилями скорой помощи на 10 млрд тенге

МОСКВА. 2 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО "Фонд развития промышленности" (ФРП) сегодня в рамках Евразийского конгресса подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации проектов по развитию системы здравоохранения Республики Казахстан, в том числе приобретения автомобилей скорой помощи на сумму 10 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе банка, соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов и заместитель председателя правления ФРП Жанар Ибрашева.
В соответствии с документом стороны намерены сотрудничать в рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы от 26 декабря 2019 года №982 в целях повышения качества медицинской помощи и устойчивого развития системы здравоохранения в республике, отметили в пресс-службе.
Осуществляя свою инвестиционную деятельность, мы уделяем особое внимание как развитию экономик стран - участниц ЕАБР, так и развитию здравоохранения, соблюдению принципов социальной и экологической ответственности. Фонд развития промышленности является ведущим финансовым оператором финансового лизинга и через свою деятельность содействует реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан, развивает потенциал предпринимательства, в частности финансирует проекты, имеющие социально-экономический эффект", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.
По его словам, ЕАБР поддерживает такого рода инициативы и готов оказать необходимое содействие развитию здравоохранения в странах - участницах банка.
В рамках данного соглашения планируется обеспечить приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в регионах Республики Казахстан за счет средств ФРП и ЕАБР", - отметила заместитель председателя правления ФРП Жанар Ибрашева.
Как сообщалось ранее, в Москве проходит Второй Евразийский конгресс.
Также напомним, что ЕАБР привлечет у ВЭБ.РФ 1,282 млрд рублей на развитие возобновляемой энергетики на территории Республики Казахстан, соответствующий договор сегодня в ходе Второго Евразийского конгресса подписали заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев и управляющий директор ВЭБ.РФ Алексей Тернавский.