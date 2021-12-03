ЕАБР и Казахстанская жилищная компания планируют выпуск социальных облигаций

МОСКВА. 2 ДЕКАБРЯ - Сегодня в ходе Второго Евразийского конгресса Евразийский банк развития и АО "Казахстанская жилищная компания" подписали мандатное письмо по выпуску социальных и зеленых облигаций на площадке Astana International Exchange (AIX), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе банка, мандатное письмо подписали заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов и председатель правления АО "КЖК" Рустам Исаев.

Как напомнили в пресс-службе, в июне 2021 года между ЕАБР и КЖК были заключены кредитные соглашения, в рамках которых ЕАБР предоставил КЖК финансирование в российских рублях сроком на 5 лет для мероприятий в рамках Государственной программы обеспечения населения доступным жильем.

В рамках подписанного документа стороны рассмотрят реализацию нового совместного проекта - организация выпуска социальных облигаций на площадке AIX. Эмитентом выпуска выступит КЖК. ЕАБР выступит в качестве андеррайтера, финансового консультанта и инвестора.

По информации ЕАБР, в рамках данного проекта также планируется активное участие AIFC Green Finance Centre, Ltd. в качестве консультанта по международным требованиям в области социальных облигаций. Кроме того, AIFC Green Finance Centre подготовит внешний обзор (оценку) в форме Second Party Opinion на соответствие политики АО "КЖК" в области социальных облигаций Принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association).

У нас уже есть опыт по выпуску социальных облигаций. Не так давно, в ноябре, ЕАБР успешно разместил дебютный выпуск трехлетних социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге с купоном 10,6%. Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов - совокупный спрос на обеих биржах составил 30 млрд тенге. Мы готовы развивать долговые инструменты для финансирования проектов, направленных на решение социальных проблем", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Как сообщалось ранее, в Москве проходит Второй Евразийский конгресс.





Также напомним, что ЕАБР привлечет у ВЭБ.РФ 1,282 млрд рублей на развитие возобновляемой энергетики на территории Республики Казахстан , соответствующий договор сегодня в ходе Второго Евразийского конгресса подписали заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев и управляющий директор ВЭБ.РФ Алексей Тернавский.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.