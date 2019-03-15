В Сатпаеве Карагандинской области вручили ключи новоселам

Саптаев. 14 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Сатпаеве торжественно вручили ключи от семейного общежития. Новое жилье получили семьи, которые прежде жили в поселке Жезказган, передает Kazakhstan Today.

Семейное общежитие расположено в центре Сатпаева. Рядом находятся две школы и детский сад, строится Дворец школьников. Общежитие состоит из двух корпусов и 28 блоков. В нем будут проживать 62 семьи. В каждом секторе - по три комнаты, отдельный санузел, душевая и кухня с мебелью и электроплитой. На первом этаже расположена библиотека с двумя читальными залами. Здание семейного общежития было построено и сдано в эксплуатацию менее чем за год.

Переселение жителей из села Весовое и поселка Жезказган в новые микрорайоны Сатпаева было предусмотрено Комплексным планом социально-экономического развития Жезказганского, Сатпаевского и Улытауского регионов Карагандинской области на 2012-2020 годы.

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