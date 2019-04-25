В Карагандинской области запустили вторую солнечную электростанцию

Караганда. 24 апреля. Kazakhstan Today - Энергетический комплекс Казахстана пополнился ещё одним объектом возобновляемых источников энергии, передает Kazakhstan Today.





В Карагандинской области ввели в строй вторую в регионе солнечную электростанцию. Она построена на иностранные инвестиции в посёлке Гульшат близ Балхаша.





Сегодня важный день для всей нашей области. Мы запускаем вторую крупную солнечную электростанцию. У нас одна цель - это поручение Елбасы довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30%. И мы уверенно к этому идём. В январе этого года была запущена первая электростанция в городе Сарани мощностью 100 МВт. Это одна из крупнейших солнечных станций в Центральной Азии. Сейчас мы открываем СЭС "Гульшат". В июне планируем запустить ещё одну, в Шетском районе", - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на церемонии запуска объекта.





Солнечная станция в Гульшате была построена меньше чем за год. На 104 гектарах земли разместились больше 120 тысяч солнечных панелей. Мощности станции в 40 МВт хватает, чтобы обеспечить энергией 5 таких городов, как Балхаш. Ежегодно она будет вырабатывать больше 58 млн кВт-ч электроэнергии.





Как отметил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, Карагандинская область сегодня является лидером по развитию альтернативной энергетики. На долю региона приходится половина объёма производства возобновляемых источников энергии.





В строительство и оборудование станции было вложено $46 млн иностранных инвестиций. В период строительства работу на объекте получили 300 человек. Станцию будут обслуживать 20 специалистов.





Инвесторы проекта поблагодарили руководство Карагандинской области за создание благоприятных условий. Компания планирует и дальше участвовать в реализации инвестиционных проектов в регионе.





На церемонии открытия солнечной станции присутствовали представители Европейского банка реконструкции и развития, представители Казахстанской ассоциации солнечной энергетики, ветераны, почётные граждане Балхаша, молодёжь - победители конкурса "Зелёная" экономика".

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