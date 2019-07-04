В Казахстане величина прожиточного минимума в июне составила 29 872 тенге

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 13% и составила 29 872 тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в структуре ВПМ доля продовольственных товаров составила 16 430 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 13 442 тенге.

"В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,5%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,7%, фруктов и овощей - 11,6%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,2%, сахара, чая и специй - 2%", - отметили в статведомстве.

Согласно статданным, ВПМ для детей до 13 лет составила 23 628 тенге; для юношей и девушек в возрасте 14-17 лет - 37 815 и 28 975 тенге, соответственно; для трудоспособного населения старше 18 лет: мужчин - 35 611 тенге, женщин - 28 272 тенге; для пенсионеров и пожилых людей - 28 047 тенге.





$1 = 381,95 тенге.

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