Курс тенге по итогам утренней сессии на KASE составил 383,69 тенге за доллар США

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 3 июля 2019 года понизился на 1,80 тенге и составил 383,69 тенге за доллар США, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,3% (на 1,28 тенге) и составил 381,95 тенге за $1.

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