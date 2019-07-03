Средневзвешенный курс тенге на KASE во вторник понизился до 381,99 тенге за доллар

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17.00 алматинского времени закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс тенге во вторник, по сравнению с понедельником, понизился на 1,28 тенге , до 381,99 тенге за доллар. Объем торгов - 97 325 тыс. USD (+19 216 тыс. USD), сообщается на сайте биржи. В торгах приняли участие 20 членов KASE.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства