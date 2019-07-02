Средневзвешенный курс тенге на KASE в понедельник понизился до 380,71 тенге за доллар

Алматы. 1 июля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17.00 времени Алматы закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает Kazakhstan Today.



Средневзвешенный курс тенге в понедельник по сравнению с пятницей понизился на 0,18 тенге, до 380,71 тенге за доллар. Объем торгов - 77 609 тыс. USD (-4462 тыс. USD), сообщается на сайте биржи.



В торгах приняли участие 20 членов KASE.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства