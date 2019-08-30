Работа по списанию пени и штрафов по беззалоговым потребительским займам в полном объеме завершена - Нацбанк РК

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в правительстве РК заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков рассказал о ходе реализации Указа Президента по снижению долговой нагрузки граждан.

Как отметил О. Смоляков, в рамках реализации указа президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" Национальным банком, АО "Государственное кредитное бюро", АО "Фонд проблемных кредитов" совместно с банками второго уровня и микрофинансовыми организациями (МФО) были приняты решения по списанию всем казахстанцам начисленных на 1 июля 2019 года штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам в банках и МФО.

"30 июля текущего года банки и МФО завершили работы по списанию штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам 1 192 834 заемщикам на общую сумму 33 620 млн тенге", - сообщил заместитель председателя Национального банка.

Списание штрафов и пени осуществлялось в первую очередь за счет собственных средств банков и МФО.

15 августа текущего года Фонд проблемных кредитов осуществил возмещение банкам и МФО 30% от суммы списанной задолженности по штрафам и пени в размере 10 086 млн тенге.

Таким образом, работа по списанию пени и штрафов всем гражданам по состоянию на 1 июля 2019 года в полном объеме завершена", - заявил О. Смоляков.

Погашение задолженности в размере до 300 тысяч тенге по беззалоговым потребительским займам в банках и МФО осуществляется следующим категориям граждан: многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получатели государственной адресной социальной помощи, дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

Для получения государственной поддержки сумма задолженности заемщика по беззалоговым потребительским займам не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

На сегодня деньги перечислены банкам и МФО, и в ближайшее время ожидается погашение задолженности. До 5 сентября банки и МФО уведомят заемщиков, соответствующих критериям, приведенным в Указе, о погашении их задолженности", - сказал О. Смоляков.

При этом он подчеркнул, что для погашения задолженности гражданам не требуется обращаться в банки и МФО, все работы будут осуществлены кредитными организациями самостоятельно.

Также Нацбанком подготовлены будущие меры, направленные на снижение рисков неуправляемого роста задолженности граждан. Как отметил заместитель председателя Нацбанка, участились случаи, когда заемщики, не располагая теми или иными минимальными доходами не только для обслуживания кредитов, но и для жизни, имеют доступ к потребительским беззалоговым кредитам.

Поэтому в соответствии с указом главы государства решено установить запрет на выдачу беззалоговых потребительских займов гражданам, которые располагают доходами ниже минимального прожиточного минимума. При оценке кредитоспособности заемщиком банка, банк должен рассчитать определенный минимальный уровень дохода с учетом прожиточного минимума заемщика.

Всегда возникали вопросы: "Как определять доход?", "Как его подтверждать?". Те проекты поправок, которые мы предлагаем, предусматривают учитывать не только официальные доходы. Оценка доходов будет базироваться не только на официальных доходах, но и на движении денежных средств по счету, наличии движимого и недвижимого имущества, коммунальных платежах. Для того чтобы учесть максимально все источники доходов", - сказал О. Смоляков.

В частности, инициированы поправки в части запрета начисления неустойки комиссионных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

Также будут предусмотрены дополнительные меры по повышению требований к достаточности капитала в отношении беззалоговых потребительских кредитов. Данные поправки направлены в соответствующие государственные органы, обсуждаются с банками, сообщается на официальном портале премьер-министра.

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