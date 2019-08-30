Минтруда определило списки казахстанцев, которым погасят долги по потребительским кредитам

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - В ходе пресс-конференции на площадке правительства РК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова рассказала о принимаемых мерах по снижению долговой нагрузки казахстанцам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила С. Жакупова, уточнить возможность погашения задолженности по займам и микрокредитам за счет государства казахстанцы могут с помощью электронного сервиса "Проверка статуса для участия в программе по снижению долговой нагрузки", расположенного на главной странице портала электронного правительства. Для этого будет необходим ЭЦП (электронная цифровая подпись).

На портале eGov был организован сервис по определению своего статуса. Человек заходит под своим ЭЦП, авторизуется на портале, вводит ИИН и может получить ответ", - пояснила вице-министр труда и социальной защиты населения.

По ее словам, в дальнейшем планируется усовершенствовать сервис из-за возникающих сегодня вопросов.

Есть обращения, когда некоторые граждане не смогли определить свой статус, хотя относят себя к той или иной категории. Если человек обоснует принадлежность себя к данной категории, то списки будут дополняться. Учитывая, что база данных ЗАГСа перешла на цифровой формат в 2008 году, но есть акты гражданского состояния, которые заключались до 2008 года, и они не оцифрованы и не присутствуют в базе данных. В этом случае, гражданам будет предложено пройти в отдел ЗАГС и оцифровать свое свидетельство о браке. Таким образом, в режиме актуализации мы получим сведения о данном гражданине и списки по снижению долговой нагрузки будут дополнены", - объяснила С. Жакупова.

Так, гражданину, лишившемуся одного и/или двух родителей, необходимо обратиться в Министерство образования и науки, члену семьи, находящемуся в законном браке, - в Министерство юстиции для оцифровки своего свидетельства о браке либо о рождении.

Если круглый сирота до 29 лет не нашел себя в списках на портале, то он может обратиться письменно в МОН, чтобы его включили в списки. При этом он должен приложить свидетельство о смерти родителей и свидетельство о рождении. Таким образом, МОН будут передавать в онлайн-режиме списки нам, а мы уже будем дополнять их на портале", - пояснила вице-министр.

В настоящее время категория граждан, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию и не может обслуживать взятые на себя кредитные обязательства, включает многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и потерявшие единственного кормильца, получатели адресной социальной помощи, дети-сироты.

Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.

Наша цель - помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, дать им возможность улучшить финансовое положение своих семей. В порядке одноразовой акции в качестве прямой и адресной финансовой помощи будет погашен основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях за каждого заемщика, подпадающего под данную категорию граждан", - сообщила С. Жакупова.

При этом общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня текущего года. Если размер займа превышает 300 тыс. тенге, то будет погашена часть их долга в размере 300 тыс. тенге.

Как отметила вице-министр, вводится также запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

"Министерством совместно с другими уполномоченными органами проведена сверка баз данных, определены персональные данные лиц, которые попадают под указанные категории. На сегодня в кредитное бюро были переданы сведения более 2 млн 289 тыс. человек. Количество определено, списки переданы", - сказала она.

Списки были проверены на уникальность и переданы в Национальный банк и Государственное кредитное бюро. Нацбанк со своей стороны провел соответствующую работу, в том числе исключил тех, у кого нет кредита, общая задолженность более 3 млн тенге или же займы переданы в коллекторские организации.

Фонд проблемных кредитов с банками второго уровня заключают договоры. На сегодня определены порядка 507 тыс человек, которым будут погашены кредиты", - сказала С. Жакупова.

При этом, как подчеркнула вице-министр труда и социальной защиты населения, у одного человека может быть до 2-3 кредитов, которые не превышают сумму в 3 млн тенге.

Очень много возникает вопросов в обществе, если супруг и супруга имеют кредит, то как они будут гаситься. Соответственно, по правилам гасится кредит обоим супругам, если они подпадают под условия указа", - добавила С. Жакупова.

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