Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки казахстанцев

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, правительству Республики Казахстан поручено в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам.

Займы будут погашены на следующих условиях:

1) должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

2) общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 (три миллиона) тенге по состоянию на 1 июня 2019 года;

3) размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 (триста тысяч) тенге на одного заемщика.

Правительству и Национальному банку поручено принять меры по списанию гражданам Республики Казахстан, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года и, совместно с акимами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей, принять иные меры по реализации указа.

Национальному банку Республики Казахстан поручено также принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих:

1) запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней;

2) запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума;

3) дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан. Указ вводится в действие со дня подписания.

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