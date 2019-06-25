Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане насчитывается около 237 тыс. многодетных матерей с шестью и более детьми, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в Казахстане насчитывается около 237 тыс. многодетных матерей с шестью и более детьми, на выплату пособия которым ежегодно выделяется порядка 45 млрд тенге. Такие данные озвучил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев на отчетной встрече с населением, проинформировала пресс-служба ведомства.

Министр рассказал и о размере выплачиваемой некоторым категориям казахстанцев адресной социальной помощи (АСП).

С 1 апреля 2019 года по поручению Елбасы изменены условия оказания АСП , включающие в себя повышение критерия назначения помощи, гарантированную ежемесячную помощь на каждого ребенка в размере 70% от прожиточного минимума или 20 789 тенге, исключение из совокупного дохода семьи некоторых видов пособий. В результате сегодня АСП выплачена более 277 тыс. семей или свыше 1,3 млн человек. С начала года АСП выплачена на сумму 67,7 млрд. тенге, средний размер выплаты составил 105 тыс. тенге ", - сообщил глава Минтруда.

Совместно с акиматами разработан Единый пакет услуг и мер социальной поддержки, включающий 11 видов помощи, в том числе обеспечение школьников с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием, школьной формой, учебниками и принадлежностями, льготным проездом в общественном транспорте для детей и матерей, бесплатным отдыхом в детских лагерях и другие.

В своем выступлении министр также акцентировал внимание на мерах поддержки семей с детьми. В частности, в целях поддержки материнства и детства на выплаты на рождение ребенка, уход за ребенком до 1 года и социальные выплаты по беременности и родам будет направлено более 243 млрд тенге.

Для обеспечения адекватного размера пенсий, женщинам, находящимся в декретном отпуске, субсидируются пенсионные взносы. В текущем году на эти цели выделено 5,8 млрд тенге.

Кроме этого, по поручению руководителя Администрации президента РК нами совместно с заинтересованными госорганами, представителями общественности, активными гражданами, разработан проект Дорожной карты "Бакытты бала - бакытты ана - бакытты отбасы - бакытты ел"", - заключил Сапарбаев.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества с получением АСП . "Участились случаи разводов многодетных родителей с целью получения АСП. Правительству и АП поручено ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества. АСП - это пособие государства именно нуждающимся", - написал президент в Twitter.

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