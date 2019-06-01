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Токаев поручил ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества с получением АСП

31.05.2019, 09:16 8884
Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества с получением АСП, передает Kazakhstan Today.
 

Участились случаи разводов многодетных родителей с целью получения АСП. Правительству и АП поручено ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества. АСП - это пособие государства именно нуждающимся", - написал президент в Twitter.

 
Как сообщает "Первый канал Евразия", в суды Шымкента стало поступать большое количество заявлений о расторжении брака, в неделю - по 10-15. Предположительно, многодетные семьи идут на такие шаги для того, чтобы получить адресно-социальную помощь. Ради пособия мужчины даже готовы отказаться от статуса "отец".
 
Адресная социальная помощь полагается тем, чей ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает 70% от прожиточного минимума, то есть не выше 20 789 тенге. Это значит, что финансовые ресурсы семьи ниже черты бедности. В этом случае, каждому ребенку полагается выплата почти 21 тыс. тенге, родителям компенсируют недостающую сумму.
 
Вместе с тем специалисты предупреждают, что развод не обеспечит таким родителям получение пособий.
 

Чтобы получить АСП, фиктивно разводиться нет смысла. Во-первых, при исчислении совокупного дохода учитываются алименты. Во-вторых, при обследовании материального положения семьи участковой комиссией, которая выезжает на дом, в случае, если выявляется фиктивное расторжение брака, то они имеют право отказать в назначении АСП", - рассказала главный эксперт управления адресной социальной помощи Минтруда и соцзащиты населения Галия Жабагина.

 
В свою очередь, юрист Толеген Болтанов напомнил, что в Казахстане нельзя отказаться от обязанностей по отношению к детям. "Даже лишенный родительских прав, он все равно несет бремя содержания ребенка", - предупредил юрист.
 
Отмечается, что некоторые семьи с помощью фиктивного развода пытались решить и свои жилищные проблемы - приблизиться к программе льготного кредитования для многодетных, неполных и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Ставка здесь всего 2% годовых, срок до 20 лет, а первоначальный взнос 10%. Однако, как заверил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, при выдаче ипотеки и определении претендента на кредит комиссия ЖССБ будет внимательно рассматривать все нюансы.
 
 

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