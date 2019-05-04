Адресную соцпомощь обновленного формата получили в Казахстане уже более 84 тыс. семей

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Адресную социальную помощь обновленного формата получили в Казахстане уже более 84 тыс. семей, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 2 мая текущего года через систему "Е-халык" всего принято 148 649 заявлений (799 032 человек), из них по 100 566 заявлениям приняты положительные решения, 41 647 находятся на рассмотрении... Кроме того, в автоматическом режиме 48 380 (269 330 человек) получателям АСП произведен перерасчет ранее назначенных сумм", - сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Больше всего заявителей зарегистрировано в Туркестанской - 30 382 семей (180 179 человек), Алматинской областях - 17 698 (93 399 человек) и Шымкенте 17 275 семей (88 478 человек).

По данным ведомства, всего на сегодняшний день АСП обновленного формата выплачена 84 287 семьям на общую сумму 9,4 млрд тенге.

Адресная социальная помощь - это денежная выплата, предоставляемая малообеспеченным гражданам и семьям с низким уровнем дохода, в том числе многодетным семьям.





Согласно поручению Елбасы в Казахстане с 1 апреля текущего года критерий для оказания АСП увеличен с 50% до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тенге . В результате численность получателей пособия возрастет с 571,6 тыс. человек до более 830 тыс. человек. При этом, если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то теперь на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тенге.

В рамках реализации социальных мер Елбасы "Алеуметтік камкорлык" с 1 апреля текущего года ведется приём документов на получение обновленной адресной социальной помощи. Заявления принимают в центрах занятости и сельских акиматах.

АСП назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления. Всего на адресную социальную помощь в 2019 году предусмотрено свыше 130 млрд тенге.

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