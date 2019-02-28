Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане на каждого ребенка в многодетной семье будут выплачивать около 21 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

На проходящем в Астане съезде партии "Нур Отан" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил ряд мер социальной поддержки уязвимых категорий населений. В частности, он поручил правительству повысить критерий оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума, что позволит расширить охват малообеспеченных семей.

Он также распорядился в рамках адресной социальной помощи (АСП) "установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме около 21 тыс. тенге".

По словам главы государства, в настоящее время АСП от государства получают 111 тыс. семей, или 572 тыс. человек.

При исчислении совокупного дохода таких семей нужно исключить из расчета пособия многодетным семьям, многодетным матерям, пособия по инвалидности, стипендии. Когда соцслужба все это считает, оказывается зажиточная семья, а не малообеспеченная", - подчеркнул президент РК.

По его прогнозу, в результате этих мер АСП будут получать свыше 830 тыс. человек, в том числе 550 тыс. детей.

Глава государства также распорядился на 30% повысить пособия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

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