Онлайн-калькулятор на сайте Минтруда поможет казахстанцам рассчитать размер АСП

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения РК запустило онлайн-калькулятор для расчета размера адресной социальной помощи. С его помощью казахстанцы могут самостоятельно произвести предварительный расчет пособия, передает Kazakhstan Today.

Онлайн-калькулятор размещен на официальном сайте ведомства www.enbek.gov.kz. Для расчета размера АСП необходимо указать регион проживания, количество членов семьи, совокупный доход, включающий в себя: заработную плату, алименты, доходы от личного подсобного хозяйства, предпринимательской деятельности, сдачи в аренду и продажи недвижимости и транспортных средств, доходы от кредита (микрокредита), а также другие виды заработка, отметили в ведомстве.

При расчете АСП также вносятся сведения о количестве детей до 18 лет, а также студентов до 23 лет, обучающихся в высших и профессиональных учебных заведениях.

Адресная социальная помощь - это денежная выплата, предоставляемая малообеспеченным гражданам и семьям с низким уровнем дохода, в том числе многодетным семьям.

По поручению Елбасы в Казахстане с 1 апреля текущего года критерий для оказания АСП увеличится с 50% до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тенге. В результате численность получателей пособия возрастет с 571,6 тыс. человек до более 830 тыс. человек. При этом, если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4834 тенге, то со следующего месяца на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тенге.

В ведомстве подчеркнули, что консультации по вопросам назначения адресной социальной помощи можно получить по номеру единого контакт-центра 111.

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