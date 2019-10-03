На Кашагане построят газоперерабатывающий завод

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - На Кашагане планируется строительство газоперерабатывающего завода. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, передает Kazakhstan Today.

Как отметил вице-министр, на сегодняшний день утилизация объемов добываемого попутного газа является сдерживающим фактором для увеличения добычи нефти

Завод "Болашак" (завод по переработке нефти и газа. - Прим. агентства) имеет свои паспортные технические мощности, он их не может превысить. Поэтому рассматривается вариант, чтобы построить газоперерабатывающий завод, пока ориентировочно 1 млрд кубометров производительностью в год, но в модульном исполнении, чтобы потом можно было наращивать", - проинформировал Досмухамбетов.

Он также уточнил, что сейчас этот вопрос рассматривается.

Это самое правильное решение для снятия ограничений по утилизации газа и, соответственно, увеличение добычи нефти. Также это даст дополнительные объемы газа республике", - заключил вице-министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства