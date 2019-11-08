Минфин возьмет на контроль переводы казахстанцев через Kaspi Gold и другие системы

Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - Все процедуры, которые проводятся в электронной форме в виде платежного перевода, должны облагаться налогом. Об этом заявил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, передает Kazakhstan Today.

Как заявил Шолпанкулов, если человек получает доход от перевода, то он должен декларировать доход и выплачивать ИПН, пишет kursiv.kz

Если переводы являются его источником доходов, то он зарабатывает. Есть источник - получатель этих средств, будут мониторить его налоговый счет. Например, если в случае поступления от разных физических лиц оплаты, то у нас должен возникнуть вопрос: с какого перепуга, с чего это он начал получать от всех по 1000 тенге? Условно. Ясно, что он получает доход. Если вы своему отцу в разовом порядке перечислили - это не постоянно же у вас происходит. Будет выстроена система управления рисками, которая будет отслеживать все эти потоки и выставлять на проверку данное лицо", - пояснил вице-министр.

При этом он подчеркнул, что налоги удерживаться не будут, если речь идет, например, о платежах, направленных на пополнение баланса, или переводах в помощь родным. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

В индивидуальном порядке будут рассматриваться также переводы одному лицу в виде благотворительной помощи. Это коснется также тех случаев, когда будет вестись сбор средств на карточку для лечения или покупки лекарств.

По словам Шолпанкулова, Минфин давно заинтересовался данными платежами. Работа по их регулированию велась с начала внедрения электронной коммерции . Начался разговор с банков, потому что с ними легче выстроить эту работу в силу того, что они оцифровали все бизнес-процедуры.

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