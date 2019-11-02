Более 440 млрд тенге переведено за 9 месяцев через системы электронных денег - Нацбанк

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - За 9 месяцев 2019 года эмитенты систем электронных денег выпустили электронных денег на сумму 436,4 млрд тенге, что на 13,5% превышает данные за прошлый год, передает Kazakhstan Today.

Через системы электронных денег Казахстана проведено 117 млн транзакций на сумму 443,5 млрд тенге, рост количества проведенных операций на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данные показатели включают в себя переводные операции между физическими лицами и оплату за товары и услуги в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщил директор департамента платежных систем Национального банка Ерлан Ашыкбеков.

Он напомнил, что на рынке Казахстана функционирует 22 системы электронных денег, эмитентами которых являются 10 банков и АО "Казпочта". В 2019 году начали функционировать 5 новых систем электронных денег: "Senim", "AlmaPay", "Onay Pay", "Onе Click" и "КАЗЕВРОМОБАЙЛ".

В Казахстане электронные деньги используются для оплаты интернет-коммерции, коммунальных услуг, сотовой связи, погашения кредитов и так далее.

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