Система Orphus

Литва намерена развивать экономическое сотрудничество с Карагандинской областью

15.11.2019, 08:54 11530
Литва намерена развивать экономическое сотрудничество с Карагандинской областью
Караганда. 15 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики в Казахстане Васюлисом Гинтаутасом, передает Kazakhstan Today. 
 
Дипломат прибыл в Карагандинскую область вместе с делегацией литовских бизнесменов, которую возглавил мэр города Паневежиса Миколас Ритис. На официальном приёме стороны обсудили возможности развития экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе акима региона.
 

Литовская Республика является одним из внешнеэкономических партнёров Казахстана среди стран Центральной и Восточной Европы. Внешнеторговый оборот Карагандинской области по итогам 2018 года составил порядка 4 млрд долларов США. Продукция нашей области экспортируется более чем в 50 стран мира, в том числе и в Литву. Однако товарооборот с вашей страной незначительный - 2,4 млн долларов США. Я думаю, потенциал гораздо больше", - сказал на встрече Женис Касымбек.

 
Он также отметил, что в области действует три совместных с литовцами предприятия в сфере оптовой и розничной торговли.
 
Глава региона выразил уверенность, что встреча бизнес-сообществ даст импульс развитию деловых отношений. Взаимный интерес могут иметь проекты в сфере гостиничного бизнеса, торговли и логистики, считает Женис Касымбек.
 

Мы действительно настроены усилить сотрудничество на региональном уровне. Карагандинская область - это крупный индустриальный регион. Для нас он является приоритетом, в том числе и по историческим причинам. Караганда известна практически для каждого литовца. Во времена тоталитаризма около 130 тысяч наших сограждан были сосланы в Казахстан, в том числе в Карагандинскую область. Вернувшиеся на родину вспоминали не только лишения и тяжести, но и рассказывали о помощи казахов, которая помогла им выжить", - подчеркнул г-н Васюлис Гинтаутас.

 
Дипломат рассказал о миссии, с которой приехали бизнесмены. Паневежис является промышленным центром и пятым по величине городом Литвы, подчеркнул посол. В состав делегации вошли предприниматели, работающие в пищевой промышленности, гостиничном бизнесе, логистике и других сферах.
 

Мы видим себя как окно в Европу для Казахстана и казахстанских производителей. Казахстан видим как окно в Центральную Азию, Евразийский экономический союз и даже Китай для наших производителей", - заявил г-н Васюлис Гинтаутас.

 
В пресс-службе также проинформировали, что литовская делегация встретилась с местными предпринимателями. Бизнес-форум прошёл на площадке Региональной палаты предпринимателей.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая