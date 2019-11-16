Литва намерена развивать экономическое сотрудничество с Карагандинской областью

Караганда. 15 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики в Казахстане Васюлисом Гинтаутасом, передает Kazakhstan Today.

Дипломат прибыл в Карагандинскую область вместе с делегацией литовских бизнесменов, которую возглавил мэр города Паневежиса Миколас Ритис. На официальном приёме стороны обсудили возможности развития экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе акима региона.

Литовская Республика является одним из внешнеэкономических партнёров Казахстана среди стран Центральной и Восточной Европы. Внешнеторговый оборот Карагандинской области по итогам 2018 года составил порядка 4 млрд долларов США. Продукция нашей области экспортируется более чем в 50 стран мира, в том числе и в Литву. Однако товарооборот с вашей страной незначительный - 2,4 млн долларов США. Я думаю, потенциал гораздо больше", - сказал на встрече Женис Касымбек.

Он также отметил, что в области действует три совместных с литовцами предприятия в сфере оптовой и розничной торговли.

Глава региона выразил уверенность, что встреча бизнес-сообществ даст импульс развитию деловых отношений. Взаимный интерес могут иметь проекты в сфере гостиничного бизнеса, торговли и логистики, считает Женис Касымбек.

Мы действительно настроены усилить сотрудничество на региональном уровне. Карагандинская область - это крупный индустриальный регион. Для нас он является приоритетом, в том числе и по историческим причинам. Караганда известна практически для каждого литовца. Во времена тоталитаризма около 130 тысяч наших сограждан были сосланы в Казахстан, в том числе в Карагандинскую область. Вернувшиеся на родину вспоминали не только лишения и тяжести, но и рассказывали о помощи казахов, которая помогла им выжить", - подчеркнул г-н Васюлис Гинтаутас.

Дипломат рассказал о миссии, с которой приехали бизнесмены. Паневежис является промышленным центром и пятым по величине городом Литвы, подчеркнул посол. В состав делегации вошли предприниматели, работающие в пищевой промышленности, гостиничном бизнесе, логистике и других сферах.

Мы видим себя как окно в Европу для Казахстана и казахстанских производителей. Казахстан видим как окно в Центральную Азию, Евразийский экономический союз и даже Китай для наших производителей", - заявил г-н Васюлис Гинтаутас.

В пресс-службе также проинформировали, что литовская делегация встретилась с местными предпринимателями. Бизнес-форум прошёл на площадке Региональной палаты предпринимателей.

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