Казахстан и Азербайджан начали строительство ВОЛС по дну Каспийского моря

Актау. 19 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе прошедшей в Актау торжественной церемонии дали старт началу строительства Trans Caspian Fiber Optic (TCFO) - волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря, передает Kazakhstan Today.

Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 километров осуществят АО "Транстелеком", KazTransCom и азербайджанский оператор связи AzerTelecom. ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

"Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Принципы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества заложены Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем - президентом АР Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение развитию и углублению двусторонних отношений с Азербайджаном", - сказал Мамин.

Глава правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект Trans Caspian Fiber Optic позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите данных.

Кроме того, Мамин и Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.

По информации пресс-службы, в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по производству метанола и олефинов. Проект реализует сингапурская компания WestGasOil, объем инвестиций - $1,8 млрд. Мощность завода составляет 300 тыс. тонн метанола и 600 тыс. тонн олефинов в год. На период строительства будет создано 4000 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию в 2023 году персонал предприятия составит 650 человек.

Помимо этого, глава правительства ознакомился с ходом строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса Aktau Resort Hotel, а также работой предприятий "КазАзот", Mangystau Oil Refining и хлебобулочного завода Maga-Bread.

Мамин посетил также Культурный центр имени А. Кекильбаева, где осмотрел музей и мемориал народного писателя Казахстана.

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