Цифровая интеграция должна стать драйвером развития стран ЕАЭС в ближайшие годы - Кудрин

Москва. 29 ноября. Kazakhstan Today - Странам Евразийской интеграции необходимо развивать совместные цифровые проекты для дальнейшего роста экономик. Об этом сегодня в ходе XIV Ежегодной международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент агентства.

По мнению Кудрина, в современных условиях национальные экономики все больше будут связаны между собой, а "интеграционные союзы станут главными парусами развития в мире". Вместе с тем, он отметил, что на текущий момент интеграционные процессы стали развиваться менее активно.

Да, мир сейчас переживает период, когда интеграционные процессы замедлились. И, действительно, уникальный случай, когда наращивание мировой торговли отстает от прироста ВВП", - сказал он, отметив, что потенциал для будущего рывка в мировой торговле и интеграции существует, но сейчас сделана пауза.

Причинами замедления интеграционных процессов Кудрин назвал, в том числе мировые торговые войны, валютные войны, "поскольку происходит процесс перераспределения мировых экономических сил и центров влияния".

В этих условиях, по мнению главы Счетной палаты, будут побеждать те, кто проводит политику единых стандартов, технических требований к продукции. Это в свою очередь будет очень серьезно влиять и на те стандарты, по которым производится продукция в наших странах.

Мы должны были понимать, к каким стандартам, к каким рынкам мы примыкаем, или мы участвуем настолько активно, что мы сами помогаем формировать эти стандарты", - отметил Алексей Кудрин.

По его словам, прошлый год был успешен для Евразийской интеграции, страны ЕАЭС нарастили торговлю более чем на 17%. "То есть мы опережали те мировые тенденции, которые замедлялись в части торговли. Но в этом году Россия несколько потеряла в торговом обороте со странами ЕАЭС", - уточнил он.

Кудрин при этом подчеркнул, что странам Союза необходимо и дальше укреплять интеграцию и взаимный товарооборот, независимо от того, что сегодня происходит в мире.

Также спикер отметил, что дальнейшее лидерство будет укрепляться за теми странами, кто сумеет в большей степени нарастить научный и технологический потенциал. "Они станут владельцами лучших технологий, которые у них будут покупать… Мы перед собой должны ставить задачу цифровой интеграции (которая уже и ставится), совместных проектов в этой сфере. Это будет наш драйвер в ближайшие лет 5-6", - заключил Алексей Кудрин.

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