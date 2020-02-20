Чем больше детей, тем больше денег: в Казахстане учли количество детей при назначении пособий

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Размеры пособий для многодетных семей в Казахстане будут увеличены с учетом количества детей, передает Kazakhstan Today.

Мажилис парламента РК принял в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам материнства и детства". Документ предусматривает назначение дополнительно по 4 месячных расчетных показателя на каждого ребенка в многодетных семьях, в которых имеется более 7 детей, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Поправки в законодательство депутаты инициировали в целях обеспечения справедливости при оказании социальной поддержки многодетным семьям. Если сейчас максимальный размер пособия составляет 74,4 тыс. тенге, то в случае принятия законопроекта семьи, в которых более 7 детей, будут получать госпособие в следующих размерах: на восемь детей - 84 832 тенге; на девять - 95 436 тенге; на десять - 106 040 тенге; на 11 - 116 644 тенге; на 12 - 127 248 тенге; на 13 - 137 852 тенге; на 14 - 148 456 тенге", - пояснили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что максимальный размер пособия просчитан для одной семьи из Северо-Казахстанской области, в которой насчитывается 15 детей. Она будет получать 159 060 тенге (при действующей системе назначения данного вида пособия эта семья получает 74,4 тыс. тенге).

Повышение пособия коснется 2451 семьи. Из них 1501 семья с восемью детьми, 729 - с девятью, 168 - с десятью. В 35 семьях воспитывается 11 детей, в семи семьях - 12, в шести семьях - 13, в четырех семьях - 14 детей и в одной семье - 15.

На сегодняшний день пособие назначено 392 тыс. семей. Всего на выплату госпособия многодетным семьям в 2020 году в бюджете предусмотрено 177,6 млрд тенге.

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