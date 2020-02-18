В Казахстане госпособия для многодетных семей планируют дифференцировать на 8-го и последующего ребенка

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане государственные пособия для многодетных семей, введенные с 1 января 2020 года, планируют дифференцировать на 8-го и последующего ребенка, сообщил на коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) глава ведомства Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Биржан Нурымбетов подчеркнул, что одной из основных задач министерства является оказание адресной соцпомощи (АСП) малообеспеченным гражданам. Так, по итогам 2019 года АСП назначена порядка 486 тыс. семей, или около 2,4 млн человек. Всего АСП выплачена на сумму 244,2 млрд тенге.

Министр напомнил, что с 2020 года введены новые подходы оказания АСП, обеспечивающие ее прозрачность, справедливость и повышение мотивации к труду.

"Введено пособие многодетным семьям без учета их доходов, в дифференцированных размерах в зависимости от числа детей от 42 500 (4 ребенка) до 74 400 тенге (7 и более детей). Это пособие уже выплачено порядка 370 тыс. семей. На 2020 год на эти цели в бюджете предусмотрено 177,6 млрд тенге. В настоящее время прорабатываем вопрос дифференциации пособий на 8-го и последующего ребенка, ориентировочно по 4 МРП на каждого. Например, на 8 детей размер пособия составит 85 тыс., на 10 - 106 тыс., на 15 - 159 тыс. тенге", - сообщил Биржан Нурымбетов.

Он также отметил, что в соответствии с новыми подходами АСП назначается ежеквартально. И если трудоспособные получатели соцпомощи отказались от мер содействия занятости, то АСП не будет оказываться всей семье.

На 1 февраля АСП назначена более 37,4 тыс. семей, или свыше 187,3 тыс. человек, в том числе 122,9 тыс. детей. При этом для детей из малообеспеченных семей введен гарантированный социальный пакет, начата его выдача. Заместителям акимов по социальным вопросам, необходимо обеспечить своевременную выдачу гарантированных соцпакетов. Каждый ребенок из малообеспеченной семьи должен получить помощь государства", - сказал министр.

Биржан Нурымбетов подчеркнул, что вопросам поддержки семей с детьми уделяется особое внимание.

Ежегодно в стране рождается порядка 400 тыс. детей. Для поддержки материнства и детства предусмотрен ряд пособий. Так, на случаи рождения и ухода за ребенком до 1 года неработающие родители получают государственные пособия из бюджета, а работающие - социальные выплаты из Государственного фонда соцстрахования. В 2019 году из бюджета выделено 78 млрд тенге, из ГФСС - 167 млрд тенге. В 2020 будет направлено 84 млрд тенге из бюджета и 187 млрд тенге из ГФСС", - отметил глава МТСЗН.

Министр добавил, что также субсидируются пенсионные взносы женщин, находящихся в декретном отпуске. В 2019 году на эти цели выделено 5 млрд тенге, на 2020 год предусмотрено 6 млрд тенге.

Выплачивается пособие 235 тыс. многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка", "Кумис алка", и имеющим звание "Мать-героиня".

Ежемесячно получают пособие 99 тыс. человек, воспитывающих ребенка-инвалида, а также совершеннолетнего инвалида 1-й группы с детства в размере.

В 2019 году на поддержку материнства и детства из бюджета и ГФСС было выделено 372,4 млрд тенге. На 2020 год на эти цели предусмотрено 558,5 млрд тенге. Сегодня мы поднимаем вопрос по пособию по уходу за ребенком. Просчитываем варианты увеличения периода его выплаты до 1,5 или до 3 лет. Будут рассмотрены возможности доставки на дом гарантированного социального пакета детям с инвалидностью из малообеспеченных семей, которые не учатся в школах", - резюмировал Биржан Нурымбетов.

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