Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - В обменниках Казахстана подорожал доллар, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 420-425 тенге, продают по 427-440 тенге. Во многих обменных пунктах продажа долларов приостановлена.

Между тем на Казахстанской фондовой бирже не было заключено ни одной сделки по доллару.

KASE сообщила, что по состоянию на 11.00 ALT сделок по инструменту USDKZT_TOM заключено не было.





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