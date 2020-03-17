Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 12%

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан сохранил базовую ставку на уровне 12%, передает Kazakhstan Today.

Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/-1,5 процентных пункта", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что в условиях сложившейся неопределенности во внешнем секторе и реализовавшихся рисков, связанных с распространением коронавируса COVID-19, последствий торговых войн, ростом геополитической напряженности по оценкам международных институтов и экспертов ожидается значительное и продолжительное замедление мировой экономики. Темп роста мирового ВВП в 2020 году может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года.

С начала прошлой недели наблюдается значительная волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. Динамика цены на нефть находится под влиянием событий, связанных с отсутствием договоренностей между участниками соглашения ОПЕК+ и разворачивающейся ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией.

С 9 марта 2020 года цена на нефть марки Brent закрепилась на уровне $31-36,5 за баррель.

Индексы на мировых фондовых рынках в результате негативных ожиданий среди инвесторов показали наибольшее снижение за последние 30 лет.

ФРС США на прошлой неделе объявила о предоставлении краткосрочной ликвидности на $1,5 трлн и вчера во внеочередном порядке снизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% , объявила о начале новой программы количественного смягчения на общую сумму $700 млрд для поддержания экономики и снижения последствий возможной рецессии.

Наблюдалось ослабление валют развивающихся стран и стран-экспортеров нефти.

В этих условиях для поддержания стабильности цен Нацбанком в период с 10 по 13 марта 2020 года был принят ряд оперативных и упреждающих мер . Повышение 10 марта 2020 года базовой ставки до 12% оказало превентивное воздействие на распространение паники на рынках и внесло своевременные коррективы в стратегии рыночных агентов, что позволило ограничить возникающие инфляционные риски и защитить стоимость тенговых активов", - пояснили в Нацбанке.

Одновременно с этим расширение процентного коридора до 1,5 процентных пункта призвано ограничить возможность спекулятивного давления на обменный курс со стороны участников рынка, увеличив стоимость тенгового заимствования для банков в Нацбанке до 13,5%.

Ставки на денежном рынке приблизились к верхней границе обновленного коридора процентных ставок и достигли 13,48%.

Отмечается, что Нацбанк на ежедневной основе проводит операции по предоставлению ликвидности банкам без ограничения в объемах. Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях резкого изменения внешних условий торговли и дефицита предложения иностранной валюты Нацбанк проводил валютные интервенции, выступая в отдельные периоды единственным продавцом. В частности, 10 марта 2020 года для предотвращения необоснованной волатильности курса на валютных торгах был активирован метод франкфуртского аукциона. Нацбанк осуществлял координацию и мониторинг валютных операций квазигосударственного сектора, банков второго уровня и обменных пунктов. Это позволило абсорбировать негативное воздействие изменившихся внешних условий на обменный курс тенге, который с 6 по 13 марта 2020 года снизился на 6,1%, до 405,62 тенге за доллар США.

Национальный банк рассматривает значительное ухудшение перспектив развития глобальной экономики, снижение спроса и усиление волатильности на мировых товарных рынках как новую экономическую реальность.

На основе анализа складывающейся ситуации Национальный банк пересмотрел свое видение о дальнейшей динамике цен на нефть марки Brent с $60 до $35 за баррель. Новый уровень цен рассматривается в качестве базового сценария до конца прогнозного периода. Ухудшение сценарного варианта развития повысило риск выхода инфляции за верхнюю границу целевого коридора в 2020 году.

С настоящего момента, с учетом новых фундаментальных реалий, Нацбанк намерен способствовать формированию равновесного курса в соответствии с политикой свободного курсообразования и инфляционного таргетирования.

Национальный банк располагает необходимыми инструментами для дальнейшей стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. При необходимости, будут приняты совместные и скоординированные с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка меры для сдерживания негативных последствий со стороны внешнего сектора.

Национальный банк продолжает мониторить ситуацию и сохраняет за собой право на сглаживание колебаний курса, не отражающих действие фундаментальных факторов и в случаях угрозы финансовой стабильности. В случае ухудшения ситуации в мировой экономике не исключается принятие дополнительных мер для поддержания стабильности цен, ситуации на валютном рынке и финансовом рынке страны", - резюмировали в пресс-службе.

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