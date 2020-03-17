Цена на нефть марки Brent упала на 6,2%

Лондон. 16 марта. Kazakhstan Today - Цена на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 6,2%, передает Kazakhstan Today.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6,2%, до $31,88 за баррель, сообщает ТАСС .

Также отмечается, что стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 5,6% и находится на отметке в $30 за баррель.

Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Она закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, из них 500 млрд долларов будут приходиться на казначейские бумаги США.

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