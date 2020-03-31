Минсельхоз Казахстана вводит ограничения на вывоз зерна и муки

Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства Казахстана вводит ограничения на вывоз зерна и муки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для обеспечения внутренних потребностей страны зерном и мукой, в период действия ЧП, МСХ РК в ближайшее время введёт ограничение на экспорт", - говорится в сообщении.

Их вывоз будет осуществляться в рамках устанавливаемой Минсельхозом ежемесячной квоты. Механизм распределения квот и их объём будут размещены на официальном интернет-ресурсе МСХ.

По данным Комитета по статистике Миннацэкономики, на 1 марта 2020 года, в Казахстане в наличии имеется 9,2 млн тонн зерна, в том числе продовольственного - 6,4 млн тонн, семенного - 1,5 млн тонн, фуражного (кормового) - 1,3 млн тонн.

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