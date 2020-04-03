В Минтруда прокомментировали индексацию размеров пенсий и пособий

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Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали об индексации размеров пенсий и пособий, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства, данному 31 марта текущего года, Министерством труда и социальной защиты населения будет проведена индексация пенсий и государственных пособий, включая адресную социальную помощь, на 10% в годовом выражении. Это означает, что общегодовой рост размера пенсий и госпособий увеличится на 10% по отношению к уровню 2019 года. С учетом произведенного повышения в начале 2020 года на 5%, размер повышения будет доведен до 10% к уровню 2019 года", - прокомментировали в пресс-службе министерства.

Отмечается, что индексация начата с 1 апреля 2020 года.

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