Токаев поручил проиндексировать пенсии, пособия и социальную помощь на 10%

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Понимая остроту ситуации, мною принято решение о дальнейших шагах по поддержке граждан и бизнеса. Поручаю индексировать пенсии и государственные пособия, включая АСП, на 10% в годовом выражении", - сказал Токаев, выступая в эфире республиканских каналов с заявлением по вопросам, связанным с режимом ЧП в стране и антикризисными мерами государства в экономике и социальной сфере.
Президент отметил, что это означает увеличение доходов соответствующих категорий граждан на общую сумму более 200 миллиардов тенге.
Поручаю расширить охват дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы, о чем я говорил 23 марта. Считаю, что эти деньги - 42 500 тенге должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и зарплату, нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и являются самозанятыми или работали неофициально. Для этого им достаточно формализовать свой статус. После этого на весь период ЧП они начнут получать ежемесячную соцвыплату от государства", - добавил Токаев.
Кроме того, президент поручил продлить с 1 апреля до 1 июля право незастрахованных граждан получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
На этот период обслуживание граждан в медучреждениях должно осуществляться в полном объеме, независимо от статуса участника ОСМС", - сказал Токаев.
Президент также поручил расширить перечень категорий граждан, которым должны предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы.
Такой пакет помощи должен быть дополнительно предоставлен инвалидам 1-й, 2-й, 3-й групп, детям-инвалидам и официально зарегистрированным безработным. Это мера охватит более 800 тысяч человек. Причем нужно утвердить минимальный размер таких наборов в натуральном выражении. Важно задействовать местный малый и средний бизнес для производства и доставки", - отметил глава государства.
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