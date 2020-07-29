В МТИ рассказали о мерах поддержки и развития электронной торговли в Казахстане

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Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов на заседании правительства доложил о развитии электронной торговли в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Бахыт Султанов сообщил, что, несмотря на рост доли электронной торговли , до сих пор существуют барьеры для дальнейшего полноценного перехода на онлайн. Среди них высокая доля теневой экономики, высокая комиссия по межбанковским платежам, эквайринга, неготовность малых средних предприятий и несвоевременная доставка товаров.

В Казахстане действуют более 2 тыс. интернет-магазинов. Однако для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога зарегистрировано всего 601 интернет-магазин", - рассказали в пресс-службе премьер-министр РК.

Для полноценного увеличения существующих темпов роста электронной торговли, по словам министра, необходимо дальнейшее совершенствование нормативного и технического обеспечения.

Первое. Оказана прямая поддержка по продвижению на интернет-платформах начинающим и опытным предпринимателям.

Сегодня прорабатываются страновые партнерства по выводу казахстанских компаний на международные торговые онлайн-площадки, такие как Алибаба, Амазон, Яндекс, Озон, Shopify. Например, отобрано 50 компаний для предоставления доступа на платформу Alibaba в качестве "Золотого поставщика". Данный премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории, возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса", - пояснил министр.

Второе. Принимаются меры, направленные на поддержку казахстанских цифровых торговых площадок, которые развиваются быстрыми темпами, особенно в условиях пандемии. Сегодня на рынке функционируют 13 платформ. Такие маркетплейсы, как kaspi, chocofamily, technodom, mechta и другие, имеют порядка 20 категорий товаров и услуг.

Так, например, сумма заказов национального лидера kaspi-магазин за I полугодие 2020 года увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целях дальнейшего развития электронной торговли просим поддержать изменение в норму в налоговом кодексе освобождение от уплаты КПН и ИПН для индивидуальных предпринимателей в случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 40% от совокупного годового дохода. Для стимулирования использования безналичных платежей требуется проработать совместно с Национальным банком вопросы снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развивать новые небанковские платежные системы", - отметил министр.

Третье. В рамках новых норм закона о защите прав потребителей Министерством предусмотрен запуск единой платформы приема жалоб от потребителей по принципу "одного окна". Она позволит потребителю восстанавливать свои права, а также расширять свои знания и улучшать культуру бизнеса в режиме онлайн. Сегодня тема маркетплейсов по защиты прав потребителей является трендовой на повестке ВТО, ЕАЭС и ОЭСР.

Четвертое. Совместно с Международным торговым центром (ITC) реализуется масштабный 4-летний проект "Ready4Trade Central Asia". Его цель - поддержка развития внутрирегиональной и международной торговли пяти стран Центральной Азии.

Пятое. В проекте государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы предусматривается ряд мер. Это создание единой информационно-аналитической системы мониторинга и анализа развития торговли, совершенствование статистического учета, аналитических и маркетинговых исследований рынка электронной торговли, развитие и расширение электронных платформ, расширение сети фулфилмент центров, открытие e-commerce центров по обучению предпринимателей.

Бахыт Султанов также отметил, что основными трендами в сфере электронной торговли наблюдаются увеличение спроса на применение цифровых криптовалют, развитие омниканальных инструментов, доставка и логистика с применением роботизации с принципом "доставка день в день", использование больших данных для точного прогнозирования, глубокой аналитики, обеспечивая персонализированные сервисы клиенту, переход на трансграничные платежные системы на технологии блокчейн для минимизации транзакционных комиссий.

Учитывая данные тренды, мы создадим полноценную архитектуру для поддержки всех игроков электронной коммерции и позволим увеличивать объемы в сегментах B2B и B2C в Казахстане", - отметил министр.





По данным АО "Казпочта", объем рынка электронной торговли за I полугодие 2020 года составил 435 млрд тенге. Это составляет 9,4% от общего объема розничной торговли.

Султанов сообщил, что до конца этого года ожидается рост электронной торговли до 900 млрд тенге. А к 2022 года этот показатель достигнет 1,9 трлн тенге, составляя около 13% от общего объема розничной торговли.

Задачей, поставленной ранее, было довести долю электронной торговли в общей розничной торговле до 10% к 2025 году. Однако МТИ РК начат пересмотр целевого показателя доли электронной торговли до 15% к 2025 году, который будет отражен в государственной программе развития торговли на 2021-2025 годы", - сказал глава МТИ.

Он также рассказал, что за время карантина наблюдалось увеличение онлайн-торговли и проведения платежных операций. Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 мая 2020 года объем безналичных операций в стране увеличился более чем в 2,5 раза и составил приблизительно 7,5 трлн тенге.

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