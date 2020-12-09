В Казахстане повысились цены на жилье

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане в ноябре 2020 года повысились цены на жилье, передает Kazakhstan Today.

За месяц (ноябрь 2020 года к октябрю 2020 года) цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 1,6%, продажи нового - на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,4%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В ноябре 2020 года в среднем по республике цена продажи нового жилья составила 305 608 тенге за один квадратный метр, перепродажи благоустроенного жилья - 224 263 тенге за квадратный метр.





Цена арендной платы за благоустроенное жилье составила 1620 тенге за квадратный метр.





$1 = 421,5 тенге.

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