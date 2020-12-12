Узбекистану и Кубе присвоен статус наблюдателей ЕАЭС

Москва. 11 декабря. Kazakhstan Today - Узбекистану и Кубе предоставлен статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе, передает Kazakhstan Today.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря главы государств-членов Евразийского экономического союза приняли решение предоставить Республике Узбекистан и Республике Куба статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. С инициативами о взаимодействии с Союзом в таком формате ранее выступили президенты этих стран.

По информации Евразийской экономической комиссии, статус государства-наблюдателя при союзе предусмотрен Договором о ЕАЭС. Государство-наблюдатель вправе направить своего представителя по месту пребывания Евразийской экономической комиссии, уполномоченного на регулярной основе взаимодействовать с ЕЭК.

Представитель, сотрудники его аппарата и другие представители государства-наблюдателя могут участвовать по приглашению в заседаниях коллегии, Совета комиссии и консультативных органов при ЕЭК. Также предусмотрена возможность присутствия главы государства и правительства государства-наблюдателя по приглашению на заседаниях Высшего совета и Евразийского межправительственного совета.

Государство, получающее статус наблюдателя, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам Союза и его государств-членов, целям Договора о ЕАЭС.





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