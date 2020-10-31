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Совет ЕЭК одобрил предоставление Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС

30.10.2020 9127
Москва. 30 октября. Kazakhstan Today. - На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 30 октября одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Республике Куба статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, передает Kazakhstan Today.
 

Окончательное решение будут принимать главы государств союза", - отметили в пресс-службе ЕЭК.

 
Ранее о желании Кубы получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет. Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества.
 
В ведомстве рассказали, что 24 сентября ЕЭК с официальным визитом посетила делегация Республики Куба во главе с заместителем премьер-министра Рикардо Кабрисасом Руисом. 
 

Во время совместных консультаций заместители министров иностранных дел стран Союза заявили о безусловной поддержке инициативы кубинской стороны", - подчеркнули в ЕЭК. 

 
Как отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, страны Союза уже взаимодействуют с Кубой в рамках меморандума, заключенного в 2018 году, "но есть большое взаимное желание наращивать сотрудничество".
 

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