Монополисты Акмолинской области вернут потребителям необоснованно полученный доход в 255 млн тенге путем снижения тарифов

Кокшетау. 21 декабря. Kazakhstan Today - При проверке ряда естественных монополий Акмолинской области выявлен необоснованно полученный доход в размере превышающем 255 млн тенге, который подлежит возврату, передает Kazakhstan Today.

По результатам проведенного анализа отчетов исполнения тарифных смет субъектов естественных монополий за 2019 год департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области установлен необоснованно полученный доход в размере 255 049 200 тенге, который подлежит возврату потребителям путем снижения тарифов", - сообщает пресс-служба МНЭ РК.

Департаментом проводится работа по возмещению потребителям необоснованно полученных средств 25 субъектам естественных монополий, в том числе в разрезе услуг:

- водоснабжения и водоотведения - 25;

- теплоснабжения - 11;

- передачи и распределения электрической энергии - 3;

-сферы подъездных путей - 1.

Кроме того, за неисполнение обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в сфере естественных монополий, в части неисполнения тарифных смет субъекты естественных монополий привлечены к административной ответственности.

Сумма штрафов, уплаченных субъектами естественных монополий, составляет более 32 млн тенге", - уточнили в ведомстве.





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