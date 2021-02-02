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Совет ЕЭК утвердил базовую модель системы маркировки товаров

01.02.2021 4375
Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии на очередном заседании рассмотрел вопросы в сфере внешнеторговой деятельности, таможенного и технического регулирования и международного сотрудничества. Заседание прошло сегодня под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова в режиме видеоконференцсвязи, передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе заседания утверждена базовая модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, устанавливающая порядок и механизм взаимодействия между странами объединения, которые ввели маркировку на своих территориях, и странами ЕАЭС, которые не ввели маркировку на своих территориях. Принятая конструкция позволяет не допустить возникновения барьеров в торговле в случаях, когда в одной стране введена обязательная маркировка, а в другой нет, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК. 
 
Также в целях поддержки производителей и импортеров электроники и бытовой техники в условиях действия карантинных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, продлен срок вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О требованиях к энергетической безопасности" на 1 сентября 2022 года. 
 
Кроме того, решением Совета продлена "нулевая" ставка таможенной пошлины до конца 2023 года в отношении фтористого алюминия, применяющегося в производстве алюминия электролизом. Данная мера направлена на поддержание конкурентоспособности алюминиевой промышленности и развитие отечественного промышленного производства. 
 

По инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос о целесообразности внесения изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года в части сохранения возможности регистрации лекарственных средств, необходимых для потребления на внутреннем рынке, в соответствии с национальным законодательством", - отметили в пресс-службе. 

 
 

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