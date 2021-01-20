Токаев обозначил приоритетные направления работы на время председательства Казахстана в ЕАЭС

По итогам первых пяти лет функционирования нашего объединения можно с уверенностью констатировать, что Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного и привлекательного интеграционного проекта. Вместе с тем мир сегодня находится в состоянии турбулентности. Сохраняющаяся нестабильность мировой экономики и финансовых рынков усугубляется негативным влиянием пандемии коронавируса. Она обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к переосмыслению устоявшихся моделей, принципов и инструментов экономического взаимодействия. В таких условиях мы, как Союз, должны ориентироваться на долгосрочные приоритеты: сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан и обеспечение прогресса ЕАЭС и его государств-членов. Эффективная и полноценная реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, безусловно, будет способствовать достижению данных целей", - отметил Токаев.

В год председательствования Казахстана он предложил уделить особое внимание вопросам промышленной кооперации, устранению барьеров во взаимной торговле, развитию транспортных артерий, цифровизации и выходу на внешние рынки.

Во-первых, следует придать новый импульс промышленной кооперации. Для достижения данной цели потребуется создание совместных предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг. В дополнение к этому реализация новых совместных инфраструктурных проектов обеспечит производственную связанность и эффективное экономическое взаимодействие хозяйствующих субъектов наших стран", - считает Токаев.

Он подчеркнул, что в указанных сферах интеграционного взаимодействия следует максимально задействовать потенциал Евразийского банка развития.

Создание совместных предприятий и укрепление связей между отраслями промышленности государств-членов также послужит дополнительным импульсом для увеличения объемов взаимной торговли и устранения барьеров на рынках наших государств. Исходя из данных приоритетов, требуется наполнить новым содержанием "Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС". В совокупности данные меры позволят создать условия для кооперации в производстве конкурентоспособных промышленных товаров на общем рынке Союза, приведут к существенному увеличению объемов несырьевого экспорта всех участников объединения", - говорится в обращении.

Во-вторых, безусловным приоритетом является устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между нашими странами. Бизнес справедливо ожидает от правительств и Евразийской экономической комиссии решительных действий. Евразийской экономической комиссии предстоит активно и транспарентно устранить имеющиеся и предотвратить появление новых торговых барьеров, обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Мониторинг и анализ должны охватывать торговые барьеры как на центральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. В первую очередь следует сосредоточить усилия на барьерах, оказывающих наибольший негативный эффект на взаимную торговлю. Национальные программы по импортозамещению, задачи по насыщению рынка собственной продукцией должны реализовываться при неукоснительном соблюдении правовых норм Союза", - считает президент Казахстана.

В-третьих, важно всесторонне и полноценно задействовать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, отметил Токаев.

Эффективное сотрудничество в этой сфере сыграет решающую роль в расширении торгово-экономических связей и установлении доверия на всем евразийском континенте. В этих целях предлагаем активизировать работу по развитию взаимовыгодных совместных проектов, обеспечивающих увязку евразийского интеграционного объединения с инициативой "Один пояс - один путь". Евразийский транзитный маршрут должен стать максимально привлекательным и конкурентоспособным для международной торговли по торгово-транспортной оси Европа-Азия. Выражаем уверенность, что реализация проекта сопряжения национальных товаропроводящих систем государств-членов, в том числе через создание евразийских оптово-логистических комплексов, позволит повысить общую эффективность транспортных коридоров ЕАЭС как для хозяйствующих субъектов стран-участниц, так и для иностранных партнеров.

Предлагаем полноценно использовать потенциал "Хоргосского узла" на границе Республики Казахстан с Китайской Народной Республикой, а также возможности формирующегося Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" на границе Республики Казахстан с Республикой Узбекистан в интересах всех участников ЕАЭС", - сказано в обращении.

Четвертым направлением Токаев отметил цифровизацию.

В-четвертых, всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей силой развития экономик стран ЕАЭС. Важно придать качественное ускорение внедрению цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, сфере транспорта. В первоочередном порядке применение современных IT-решений следует расширить в таможенном регулировании, налоговом администрировании, ветеринарном надзоре и других отраслях, напрямую влияющих на свободу перемещения товаров и услуг. Важно сконцентрироваться на обеспечении успешного функционирования Интегрированной информационной системы ЕАЭС. Это позволит более качественно выстроить нашу работу в рамках электронного обмена данными. Считаем, что целенаправленное, активное и паритетное привлечение IT-сообществ наших стран для решения актуальных вопросов цифровой повестки всецело отвечает интересам Союза", - говорится в обращении.

В-пятых, требуется последовательно расширять выход на внешние рынки, активнее развивать торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями.

В этой связи полагаем важным активизировать и систематизировать работу по установлению диалога в формате "ЕАЭС - EC". Сотрудничество с Европейской комиссией и иными органами Евросоюза должно быть равноправным, взаимовыгодным и прагматичным. Аналогичный системный диалог следует выстроить и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ACEAH).

Предстоит разработать эффективную стратегию взаимодействия с новым торговым объединением - Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (RCEP), на долю которого приходится треть мировой торговли", - подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что для полноценной реализации указанных инициатив важное значение имеет слаженная и эффективная работа аппарата Евразийской экономической комиссии, в связи с чем необходимо решать вопрос об отборе кандидатов в кадровый состав Комиссии на основе принципов меритократии, с учетом профессионализма и деловых качеств, без жесткой привязки к долевому участию государств в финансировании ЕЭК.

Республика Казахстан в период председательства в ЕАЭС намерена активно продвигать обозначенную повестку и рассчитывает на конструктивную поддержку со стороны партнеров. Уверены, что достижение намеченных целей придаст мощный импульс экономическому развитию каждого государства и укрепит потенциал ЕАЭС", - резюмировал глава государства.

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