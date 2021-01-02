Казахстан принял председательство в ЕАЭС

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - Председательство в уставных органах ЕАЭС с нового 2021 года переходит от Беларуси к Казахстану, передает Kazakhstan Today.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета перечислил основные приоритеты председательства нашей страны. Это полноценная реализация Договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Комиссии, усиления ее функциональности и ответственности.

Президент Казахстана выразил уверенность, что совместными усилиями государства ЕАЭС достигнут поставленных целей и выйдут на новый качественный уровень евразийской интеграции.

В своем выступлении Токаев также отметил, что текущий год стал для всех серьезным испытанием, но Союз продемонстрировал единство и сплоченность, а самое главное - способность противостоять вызовам.

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