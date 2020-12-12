Президент РК перечислил ключевые приоритеты председательства Казахстана в уставных органах ЕАЭС

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

Председательство в уставных органах ЕАЭС с нового 2021 года переходит от Беларуси к Казахстану. Глава государства перечислил основные приоритеты председательства нашей страны. Это полноценная реализация Договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Комиссии, усиления ее функциональности и ответственности.

В завершение своего выступления президент Казахстана выразил уверенность, что совместными усилиями государства ЕАЭС достигнут поставленных целей и выйдут на новый качественный уровень евразийской интеграции, а также поздравил президентов с грядущим Новым годом.

Ранее президент Казахстана обратил внимание глав государств на продолжающийся рост Китая и Азии, который постепенно превращает Восток в центр мировой экономической гравитации.

Также участники заседания ВЕЭС обсудили стратегию ЕАЭС до 2025 года. В своем выступлении президент Казахстана также отметил, что текущий год стал для всех серьезным испытанием, но Союз продемонстрировал единство и сплоченность, а самое главное - способность противостоять вызовам.

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