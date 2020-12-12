ЕАЭС продемонстрировал способность противостоять вызовам - Токаев

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

Ключевым вопросом повестки заседания стало обсуждение актуальных вопросов развития Евразийского экономического союза, в том числе доработанного проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, приоритетные направления сотрудничества в рамках организации, совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты интересов производителей товаров, а также предоставление Узбекистану и Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС.

В своем выступлении президент Казахстана отметил, что текущий год стал для всех серьезным испытанием, но Союз продемонстрировал единство и сплоченность, а самое главное - способность противостоять вызовам. Были оперативно приняты важные решения, направленные на обеспечение здоровья и безопасности населения.

Как сообщил глава государства, стремительное распространение COVID-19, падение цен на сырьевые товары, резкое снижение экономической активности во всем мире - все это негативно отразились на экономиках наших стран. Согласно официальному отчету ОЭСР, мировой ВВП по итогам 2020 года сократится на 4,5%. По прогнозам Всемирного банка, в развивающихся странах ожидается спад на 2,5%. Важнейший показатель - доходы на душу населения -снизится в этом году на 3,6%.

Негативные тенденции также оказали влияние на торговлю в рамках Союза. Взаимная торговля за 9 месяцев текущего года снизилась на 13% и составила 39 миллиардов долларов. Товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами снизился еще больше - на 19% и составил 447 миллиардов долларов. Все это делает неотложной задачу эффективного взаимодействия, поиска резервов роста и раскрытия экономического потенциала нашего Союза", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

За период функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 33%, в том числе экспорт вырос на 25%. Приток инвестиций из стран ЕАЭС вырос до 6% в общем объеме. Количество совместных предприятий увеличилось в 2 раза и составляет около 13 тысяч.

К сотрудничеству с Союзом стремятся многие страны. Статус наблюдателя при ЕАЭС получили Узбекистан и Куба.

Мы рассчитываем, что этот шаг откроет широкие перспективы всестороннего экономического сотрудничества с практической и взаимовыгодной отдачей. Мы рассматриваем это как пример растущего авторитета, привлекательности и узнаваемости нашего объединения во всем мире. Большие перспективы видим в наращивании торговли и широкой кооперации с братским Узбекистаном. Считаем, что участие Узбекистана в Евразийском проекте гармонично дополнит наши двусторонние связи, а также сотрудничество в рамках Центрально-Азиатского региона", - отметил глава государства.

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