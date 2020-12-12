Участники заседания ВЕЭС обсудили стратегию ЕАЭС до 2025 года

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания участники обсудили Стратегию ЕАЭС до 2025 года. В мае текущего года президент выразил позицию о необходимости более полной проработки проекта стратегии, учитывая наличие в документе некоторых спорных положений. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег, глав государств за поддержку данной позиции.

Правительствами и комиссией проведена содержательная, конструктивная работа по доработке стратегии. В частности, скорректированы мероприятия, предусматривающие гармонизацию и унификацию законодательств государств-членов в ряде отраслей. Пересмотрены полномочия комиссии в части обязательного участия в двусторонних переговорах с третьими странами. Теперь комиссия может участвовать в переговорах только по инициативе самого государства-члена. Думаю, это выверенный и гибкий подход. Доработаны направления сотрудничества и формулировки в сфере образования и здравоохранения, подчеркивающие экономическую направленность пятистороннего сотрудничества в данных сферах", - сообщил президент.

В своем выступлении президент Казахстана также отметил , что текущий год стал для всех серьезным испытанием, но Союз продемонстрировал единство и сплоченность, а самое главное - способность противостоять вызовам.

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