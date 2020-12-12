Токаев обратил внимание членов ВЕЭС на продолжающийся рост Китая и Азии

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений, направленных на стимулирование предпринимательской активности, вовлечение малых и средних предприятий в интеграционные производственные цепочки, проведение выездных встреч членов коллегии ЕЭК с бизнесом. В выступлении также отмечена важность разработки модели оценки, которая объективно покажет всем реальный вклад, добавленную стоимость интеграции в экономику государств-членов ЕАЭС.

Президент Казахстана обратил внимание глав государств на продолжающийся рост Китая и Азии, который постепенно превращает Восток в центр мировой экономической гравитации.

Азия действительно становится регионом XXI века. И 28 % мирового ВВП уже сконцентрировано здесь, и эта цифра будет только расти. Сейчас тренд "разворота на Восток" предлагает новые возможности транспортно-логистической кооперации. Нам, евразийским странам, следует полностью реализовать свой транзитный потенциал. Предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков транспортных артерий, в частности, завершить строительство и модернизацию участка автодороги "Западная Европа-Западный Китай" на территории Российской Федерации. Кроме того, следует начать процесс оцифровки всех автомобильных коридоров с целью обеспечения свободы внутреннего движения товаров, а также транзита в третьи страны", - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Также участники заседания ВЕЭС обсудили стратегию ЕАЭС до 2025 года. В своем выступлении президент Казахстана также отметил, что текущий год стал для всех серьезным испытанием, но Союз продемонстрировал единство и сплоченность, а самое главное - способность противостоять вызовам.

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