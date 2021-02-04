ЕАБР вдвое увеличит проектный портфель в рамках новой стратегии развития на 2022-2026 годы

Москва. 3 февраля. Kazakhstan Today - Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов проинформировал о подготовке новой стратегии международной финансовой организации на 2022-2026 годы и планах по удвоению проектного портфеля, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ЕАБР, будут разработаны отдельные стратегии для каждой из стран - участниц банка: Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В перспективном периоде мы сконцентрированы на разработке новой пятилетней стратегии банка. Также будут разработаны страновые стратегии для каждой из стран-участниц. Мы предполагаем основным фокусом работы сделать усиление роли Евразийского банка, как основного механизма интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и повышение экспортного потенциала стран - участниц банка. В рамках реализации данной модели мы планируем сконцентрироваться на выращивании и организации так называемых сквозных интеграционных проектов. Считаю, что такая модель позволит перейти в режим глобального сотрудничества Евразийского банка с национальными и международными кредитными учреждениями. Рассчитываю, что по результатам реализации Стратегии мы удвоим размер проектного портфеля Банка и доведем его до уровня 10 млрд долларов США", - сообщил Николай Подгузов.

Он пояснил, что "сквозной" инвестиционный проект - это проект, реализация которого осуществляется в интересах нескольких государств - членов ЕАБР. В качестве приоритетов - транспорт и логистика, продовольствие и сельское хозяйство, энергетика, промышленная кооперация, общее расчетное пространство и цифровые платформы.

Подгузов также сообщил об активной работе Фонда цифровых инициатив ЕАБР.

Нами была проинвентаризирована цифровая повестка по реализации текущих и перспективных цифровых проектов на территории стран - участниц нашего банка, определен реестр наиболее важных проектов, где банк примет самое активное участие. Это проекты по цифровому госуправлению под ключ, где в том числе предполагается оцифровка наиболее значимых государственных услуг стран-участниц банка. Это проект по цифровой дистанционной медицине. Это цифровая платформа по международному налогообложению и праву. Это проект по международному факторингу, который обеспечит расчеты между странами за поставку товаров и услуг с отсрочкой платежа. Уверен, что по всем этим проектам уже в этом году мы добьемся существенного прогресса", - подчеркнул председатель правления ЕАБР.

Банком была проведена серьезная работа по сглаживанию негативных последствий распространения пандемии COVID-19.

Мы продлили льготные условия кредитования для ряда действующих заемщиков банка, обеспечили непрерывность инвестиционных процессов по ряду знаковых проектов стран-участниц, а также осуществили поддержку ряда субъектов предпринимательства в среднем и малом бизнесе в наиболее пострадавших отраслях. Кроме того, по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, где банк является управляющим, были разработаны и одобрены несколько программ бюджетной и грантовой поддержки для таких стран, как Белоруссия, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, общим объемом свыше 650 млн долларов США", - добавил Подгузов.

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