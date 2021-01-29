Москва. 28 января. Kazakhstan Today - В ЕАЭС 74% взаимной торговли осуществляется в национальных валютах, передает Kazakhstan Today.

Доля национальных валют ЕАЭС в обслуживании мировой торговли составляет около 2%, но внутри ЕАЭС достигнуты весомые успехи - уже 74% взаимной торговли осуществляется в национальных валютах", - говорится в аналитическом докладе -презентации Евразийского банка развития (ЕАБР) "Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах".

По информации аналитиков ЕАБР, отмечается достаточно активное использование в торговых операциях не только рубля, но и тенге. В торговле между Россией и Казахстаном доля тенге увеличилась до 5% по сравнению с 2% в 2013 году.

Страны ЕАЭС в мировой торговле представлены достаточно ограниченно. В совокупности на них приходится всего около 2%. Доля сектора услуг также на уровне 2%.

В торговле с третьими странами доля национальных валют ЕАЭС в обслуживании платежей за импорт составляет около 24%. На экспорт приходится гораздо меньше - всего 9% по итогам 2019 года. Это связано со значительной долей экспорта топливно-энергетических товаров, платежи за которые по большей части осуществляются в долларах.

В валютной структуре импорта стран ЕАЭС с третьими странами происходит постепенное снижение долларовых операций - за последние семь лет их доля сократилась с 43 до 37%. Национальные валюты замещают значительную часть потерь доллара.

Во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи, но есть потенциал дальнейшего роста. За последние семь лет платежи в национальной валюте увеличились: их доля во взаимной торговле повысилась с 63% в 2013 года до 74% по итогам 2019 года.

Повышение значимости национальных валют в рамках ЕАЭС может стать важным шагом на пути к снижению уровня долларизации в обслуживании торговых операций с третьими странами", - отмечают эксперты.

Для увеличения роли национальных валют целесообразны:

- реализация комплекса мер по поддержке торговых и финансовых операций в национальных валютах стран ЕАЭС;

- обеспечение технических условий: интеграция национальных платежных систем; хеджирование валютных рисков; обеспечение маркетмейкерства и глубокой биржевой ликвидности по прямым валютным парам;

- ключом к долгосрочному росту значимости национальных валют выступает обеспечение устойчивого роста, макроэкономической и финансовой стабильности: более высокий экономический рост, опережающие темпы роста внешней торговли, диверсификация экономик, снижение макроэкономической волатильности.

В докладе отмечается, что китайский импорт для экономик ЕАЭС играет важную роль. В 2019 году на него приходилось 22% импорта РК и РФ, 10% импорта РА и РБ. С ростом влияния Китая происходит наращивание присутствия юаня. Доля юаня в обслуживании российского импорта из Китая увеличилась с 2% в 2013 году до 25% в 2019 году. Доля рубля увеличилась только с 4 до 6%.

Китай ведет планомерную политику по интернационализации юаня с 2009 года: создается инфраструктура, проводятся меры по поддержке ликвидности и продвижению торговли в юанях, активная инвестиционная политика.

Мировая валютная структура в определенной степени связана с позициями страны в мировой экономике, однако не полностью их определяет. По итогам 2019 года основными игроками в мировой торговле остаются Китай, США и ЕС (с Германией в качестве ключевого участника рынка). В совокупности на долю 10 лидеров приходится около 68% всей торговли. В торговле товарами первенство остается за Китаем - на нем сосредоточено 16% всего мирового экспорта и 13% импорта. Этому росту во многом способствовал ускоренный экспорт/импорт компьютерного оборудования и электроники. Доля США и ЕС в общем торговом обороте составляет 14 и 15%, соответственно. Доля стран ЕАЭС в мировой торговле соответствует их весу в мировом ВВП.

Наибольшая доля в сфере торговли товарами приходится на Россию - около 2%. При этом роль России в качестве экспортера гораздо значительнее, чем импортера: в мировом экспорте на долю России отводится почти 3%, а в импорте - 1,6%. Роль Казахстана в мировой торговле сконцентрирована на экспортном направлении. Его доля составляет 0,4% всего мирового экспорта и 0,2% совокупного импорта. Позиции Беларуси по экспорту и импорту приблизительно идентичны - около 0,2% по каждому направлению. В двадцатке крупнейших мировых экспортеров и импортеров услуг представлена только Россия. На нее приходится почти 2% трансграничных услуг. Лидерство по этому направлению - за странами ЕС, США и Китаем. Основные игроки, на долю которых приходится почти 22% всего мирового рынка услуг, - страны ЕС. Подобное торговое распределение в большей степени поддерживает интернационализацию евро, доллара и юаня.

Место валюты в мировой экономике определяется не только торговыми потоками, но и ролью валюты в резервах. Согласно данным по итогам 2019 года, американский доллар остается ключевой валютой в мире - на него приходится более 60% всех мировых резервов. Вторая валюта в этом рейтинге - евро, в ней сосредоточено свыше 20% всех резервных активов. Британский фунт и японская иена в структуре резервов занимают 5 и 6%, соответственно, доля юаня составляет 2%.

Доля доллара в международных резервах выше в тех странах, где национальная валюта менее волатильна относительно доллара, нежели относительно других валют. Однако важным фактором, отражающим доминирующую роль доллара, является структура страновой торговли: чем больше платежей осуществляется в долларах, тем выше его доля в структуре резервов. Последний фактор в большей степени связан с текущей валютной структурой в России и Казахстане, традиционно экспортирующих сырьевые товары. Учитывая специфику торговли и финансовых потоков стран ЕАЭС, валюты этих стран в обороте мирового валютного рынка представлены достаточно ограниченно. На валютном рынке определяющая роль сохраняется за долларом США - в общей структуре на него приходится почти 45%. Доля евро занимает более 15%, немного увеличившись в 2019 году. В числе 30 ключевых валют на мировом рынке ЕАЭС представлен только рублем, в котором проводится менее 1% всех операций.

В торговле стран ЕАЭС с третьими странами доля национальных валют в обслуживании платежей за импорт в среднем составляет около 24%. В обслуживании экспорта их доля значительно ниже - по итогам 2019 года она не превышала 9%. За последние семь лет структура платежей практически не изменилась - участники рынка по-прежнему ориентируются на валюту, которую удобно конвертировать и вкладывать в ликвидные активы. Небольшое изменение произошло только в валютном обслуживании экспорта. В связи с резким падением цен на энергоресурсы (на долю которых приходится около 64% всего экспорта ЕАЭС и которые обслуживаются преимущественно в долларах) доля национальных валют в 2015 году выросла до 8% по сравнению с 6% в 2014 году. Однако в последующие четыре года доля нацвалют стран ЕАЭС не показывала существенного роста, оставаясь на относительно стабильном уровне - 8-9%. Во многом причиной этого стали сохраняющиеся в отношении России санкционные риски: они по-прежнему удерживают инвесторов от вложений в финансовые инструменты стран ЕАЭС и ограничивают проведение торговых операций с их использованием. Пересмотр валютной структуры и активное наращивание доли национальных валют стран ЕАЭС в обслуживании торговых потоков зависят, прежде всего, от экономических факторов и геополитических рисков. Укрепление международных позиций валют стран ЕАЭС потребует решения не только внешних задач, но и внутренних, ориентированных на стабильное и более диверсифицированное развитие, а также дальнейшее углубление финансового рынка.

Углубление сотрудничества в валютной сфере - одна из интеграционных целей ЕАЭС, что закреплено в Декларации о евразийской экономической интеграции. Поэтому расширение масштаба использования национальных валют в торговле внутри ЕАЭС может рассматриваться как несомненное достижение союза. За последнее пятилетие долларизация взаимной торговли снизилась с 25% в 2015 году до 19% в 2019 году. Евро занимает скромное место во взаиморасчетах стран союза - около 7% за рассматриваемый период. При этом первенство в обслуживании платежей по взаимной торговле продолжает удерживать российский рубль. На его долю в 2015-2019 годы приходилось в среднем более 70%, а в 2017 году эта доля достигала 75%. Доля других национальных валют, прежде всего тенге, в среднем составляет около 2%.

В целом более активное использование национальных валют во взаимных расчетах, в противовес доллару и евро, может снизить валютные риски, благоприятно повлияв на ценовую стабильность в странах союза, отмечают аналитики.

Россия обладает самой большой экономикой в регионе ЕАЭС. Соответственно, с ней заключается большая часть торговых сделок внутри Союза, поддерживающих относительно высокую долю рубля во взаимной торговле стран ЕАЭС. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Беларусью, 63% - с Казахстаном и 58% - с Кыргызстаном.

В торговле Казахстана со странами ЕАЭС доля тенге меньше, чем доля рубля в соответствующих российских операциях. Однако тенге достаточно активно используется в обслуживании торговых операций. Особо следует отметить значительную его долю в торговле с Кыргызстаном. Роль тенге продолжает увеличиваться: если в 2013 году его доля во взаимной торговле РК - КР составляла 15%, то в 2019 году она достигла 19%. В торговле между Россией и Казахстаном доля тенге составляет 5%, значительно увеличившись по сравнению с 2% в 2013 году.

Обменные курсы как рубля, так и тенге испытывают сильные колебания за последние годы, что значительно сдерживает возможности для снижения уровня долларизации в регионе. Тем не менее анализ внешней торговли в нацвалютах стран ЕАЭС указывает на то, что у России и Казахстана сохраняется пространство для наращивания доли нацвалют в платежах за экспорт и импорт. Анализ валютной структуры высокоразвитых стран позволяет сделать вывод о том, что наибольшую долю нацвалюты занимают в торговле стран с сильной экономикой: у Швейцарии, Японии, Новой Зеландии и Австралии доля нацвалют в экспорте и импорте - 20-40%, что подтверждает тезис о взаимосвязанности экономических позиций стран и доли их нацвалюты в торговле. Есть основания полагать, что тенге обладает значительным потенциалом в процессе развития взаимной торговли с Узбекистаном.

Использование нацвалют во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС получило широкое распространение. В структуре экспортных и импортных платежей доля национальных валют составляет более 70%. За последние семь лет наблюдался значительный прогресс в увеличении платежей в нацвалютах: их доля возросла с 63% в 2013 году до 74% в 2019 году. Этот переход к национальным валютам при обслуживании внутренней торговли стран ЕАЭС связан в том числе с возросшими внешними рисками в условиях санкций, а не только с внутренними экономическими предпосылками.

Фундаментально дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС в большей степени будет зависеть от уровня углубления их торгово-экономических отношений, а также от структуры торговли и уровня ее диверсификации. Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер.

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