Восстановленное молоко стало считаться готовым продуктом в ЕАЭС

Москва. 13 февраля. Kazakhstan Today - До сегодняшнего дня производители восстановленного молока вынуждены были использовать менее привлекательное для потребителей наименование продукции - "молочный напиток", передает Kazakhstan Today.

13 февраля 2021 года вступают в силу изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности молока и молочной продукции", принятые решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 июля 2020 года №62.

По информации пресс-службы ЕЭК, изменения в техрегламент относят восстановленное молоко к готовому молочному продукту, расфасованному в потребительскую упаковку, устанавливают требования по его идентификации и показателям его безопасности, а также соответствующей маркировке. Это позволит добросовестным производителям выпускать его в обращение как восстановленное молоко.

До настоящего времени производители восстановленного молока, расфасованного в потребительскую упаковку, при подтверждении его соответствия и маркировке вынуждены были использовать менее привлекательное для потребителей наименование продукции - "молочный напиток" - вместо наименования "восстановленное молоко", - поделились в пресс-службе.

Как объяснили в ЕЭК, в соответствии с техрегламентом "восстановленное молоко" - молочный продукт, расфасованный в потребительскую тару, или сырье для производства продуктов переработки молока, кроме питьевого, произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.





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