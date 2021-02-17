Авиационная администрация Казахстана начала инспекцию Qazaq Air

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Авиационная администрация Казахстана начала плановую инспекцию Qazaq Air, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила первый заместитель генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" Линда Орлэди, эта инспекция является плановой и не связана с двумя авиационными инцидентами, которые произошли с самолетами компании в минувшие выходные.

Мы стараемся проводить инспекции эксплуатантов как минимум один раз в год с участием наших инспекторов. Пару месяцев назад мы запланировали провести регулярную годовую плановую инспекцию Qazaq Air, которая должна была начаться завтра. Но мы собираемся начать ее сегодня, направив инспекционную комиссию в составе 10 человек из авиационной администрации Казахстана", - сообщила Линда Орлэди телеканалу Atameken Business.

При этом она отметила, что Авиационная администрация не расследует два происшествия, которые произошли на выходных.

Это инспекция авиакомпании по части летной эксплуатации, летной годности, по инженерной и медицинской частям, по выдаче лицензии и сертификатов. Иными словами проверяем деятельность авиакомпании", - заключила она.

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