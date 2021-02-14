У самолета Qazaq Air, прибывшего из столицы в Алматы, при посадке лопнуло шасси

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Комитете гражданской авиации Республики Казахстан сообщили о двух инцидентах, произошедших с самолетами авиакомпании Qazaq Air, передает Kazakhstan Today.

13 февраля, в 08.12, при проведении осмотра после посадки другого воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, выполнивший регулярный рейс QAZ353 по маршруту Нурсултан-Алматы обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси", - сообщает пресс-служба КГА.

По данным ведомства, все пассажиры самолета эвакуированы, пострадавших нет.

Второй случай произошел 12 февраля, в 23.20, по времени Нур-Султана с самолетом авиакомпании Qazaq Air рейс QAZ427 по маршруту Нурсултан-Шымкент.

Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 метров. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку", - говорится в сообщении комитета.

По данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.

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