ЕЭК создает условия для развития производства рыбы

Москва. 16 февраля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля снизила ставки ввозных таможенных пошлин на рыбоводные садки для выращивания лососевых с 15% до 0% сроком на один год, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, на текущий момент в Евразийском экономическом союзе не производится оборудование необходимого технологического уровня для разведения рыбы в северных условиях.

Решение направлено на обновление материально-технической базы рыбоводных хозяйств в целях обеспечения продовольственной безопасности государств-членов, увеличения объемов промышленного выращивания рыб семейства лососевых, а также повышения на внутреннем рынке доли рыбы, произведенной предприятиями ЕАЭС", - прокомментировал меру директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Решение коллегии вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

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