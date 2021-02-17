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ЕЭК создает условия для развития производства рыбы

16.02.2021 5725
ЕЭК создает условия для развития производства рыбы
Москва. 16 февраля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля снизила ставки ввозных таможенных пошлин на рыбоводные садки для выращивания лососевых с 15% до 0% сроком на один год, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба ЕЭК, на текущий момент в Евразийском экономическом союзе не производится оборудование необходимого технологического уровня для разведения рыбы в северных условиях.
 

Решение направлено на обновление материально-технической базы рыбоводных хозяйств в целях обеспечения продовольственной безопасности государств-членов, увеличения объемов промышленного выращивания рыб семейства лососевых, а также повышения на внутреннем рынке доли рыбы, произведенной предприятиями ЕАЭС", - прокомментировал меру директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

 
Решение коллегии вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
 
Ранее стало известно о снижении пошлины на углеграфитовую продукцию для производства алюминия.
 

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